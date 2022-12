Thailands Prinzessin liegt im Krankenhaus

Foto: Peerapon Boonyakiat/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Bangkok Die älteste Tochter von Thailands König soll das Bewusstsein verloren haben. Eine Mitteilung des Palasts lässt auf den Grund für ihren schlechten Gesundheitszustand schließen.

Die älteste Tochter von Thailands König Maha Vajiralongkorn, Prinzessin Bajrakitiyabha, liegt nach Angaben des Königspalasts im Krankenhaus. Die 44-Jährige habe am Mittwoch während des Trainings mit ihren Hunden in der nordöstlichen Stadt Nakhon Ratchasima das Bewusstsein verloren, hieß es in einer Mitteilung von Donnerstag. Grund dafür seien Herzprobleme.

Sie habe Erste Hilfe erhalten und sei dann mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Bangkok geflogen worden. König Maha Vajiralongkorn (70) und Königin Suthida hätten sie dort besucht, berichtete die Zeitung „Bangkok Post“. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Bajrakitiyabha war 2012 bis 2014 Botschafterin in Österreich.