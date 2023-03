Thomalla: Keine Liebe zu Zverev auf den ersten Blick

Hamburg Sie sind eines der bekanntesten Promipaare Deutschlands: Alexander Zverev und Sophia Thomalla. In einer Doku spricht die Schauspielerin ganz offen über die Beziehung.

Offen wie selten hat Sophia Thomalla (33) über ihre Beziehung zu Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (25) gesprochen. In der am Sonntag bei RTL+ erschienenen Dokumentation „ZVEREV – Der Unvollendete“ sagt die Schauspielerin und TV-Moderatorin über das Zusammenkommen der beiden: „Es ist keine romantische Geschichte.“ Man habe sich über Freunde kennengelernt und nach einer Zeit zueinandergefunden. „Manchmal spricht man miteinander und denkt: "Joah, kann was werden." Und dann entsteht es auf einmal plötzlich“, sagte Thomalla. „Es war keine Liebe auf den ersten Blick.“

In der rund 90-minütigen Dokumentation gibt Zverev seltene Einblicke in sein Privatleben und das seiner Familie. Im Mittelpunkt steht Zverevs Weg zurück auf den Tennisplatz nach seiner schweren Fußverletzung im Halbfinale der French Open Anfang Juni des vergangenen Jahres.

Thomalla: Haben „kein simples Leben miteinander“

Dabei begleitete ihn auch Thomalla. Über die Beziehung der beiden stets im Rampenlicht stehenden sagt die 33-Jährige: „Es sind ja zwei besonders krasse Lebensmodelle, die aufeinandertreffen.“ Zverev mit seinem enormen und elf Monate des Jahres bestimmenden Sportpensum, sie mit ihrem „alles andere als“ kontinuierlichen Leben mit ebenfalls vielen Reisen. „Da genießen wir – so doof es klingt – die simpelsten Sachen miteinander. Denn wir haben kein simples Leben miteinander.“

Dennoch könne sie sich immer auf Zverev verlassen. „Ich brauche keinen Versorger. Ich brauche jemanden, bei dem ich 24 Stunden anrufen und mich auskotzen kann. Und das kann er sehr gut“, sagte Thomalla über den acht Jahre jüngeren Zverev.