„Thüringen hilft“ erfüllt Weihnachtswünsche

Andreas Berger und Kirstin Schlosser aus dem Wohnverbund Michaelisstift in Gefell freuen sich auf den neuen Wasserspielplatz für die Bewohner der intensiv-therapeutischen Wohngruppe, den „Thüringen hilft“ finanzieren will.

Erfurt In Nordthüringen wollen wir einer Familie finanzielle Sorgen nehmen, in Ostthüringen einer sozialen Einrichtung helfen, die sich um Menschen mit Behinderungen kümmert.

Knapp 50.000 Euro sind bereits auf das Konto unserer Spendenaktion „Thüringen hilft“ eingegangen. Mit der Weihnachtsaktion wollen wir mit der Diakonie Mitteldeutschland 20 soziale Projekte in ganz Thüringen finanzieren und etwa in Nordthüringen eine kinderreiche Familie unterstützen, die unverhofft in finanzielle Schieflage geriet, obwohl beide Elternteile arbeiten gehen. Erst ging das Familienauto kaputt und musste ersetzt werden, später wurde eine defekte Grundstücksentwässerung sichtbar. Mit dem ersten Frost stellte sich zudem heraus, dass die Heizung defekt ist. Letztlich musste noch Familienhund Charly operiert werden.

Die Familie nahm einen Kredit auf, die Frau hat ihre Arbeitszeit verlängert. Dennoch reicht das Geld nicht. Der Verband für kinderreiche Familien hat „Thüringen hilft“ gebeten, die Kosten für die Heizungsreparatur in Höhe von 2900 Euro zu übernehmen, um der Familie zur Weihnachtszeit eine der Sorgen zu nehmen.

Wasserspielplatz für Bewohner mit Autismus

Auch in Gefell wollen wir einen Wunsch erfüllen: Lars (43) und Tobias (36) leben seit ihrer Kindheit im Michaelisstift, sind mittlerweile Bewohner einer intensivtherapeutischen Wohnform – mit dem Entwicklungsstand eines Kleinkindes. „Sie haben neben ihrer geistigen Behinderung eine Autismus-Spektrum-Störung, brauchen eine reizarme Umgebung und viel Bewegung im Freien“, erklärt Hausleiterin Kirstin Schlosser. „Beide lieben Wasser und das Spielen im Matsch. Das beruhigt sie und reduziert den Stressabbau durch lautes Schreien.“ Autisten brauchen eine klare und feste Struktur. „Änderungen im Tagesablauf bringen sie durcheinander. Während wir uns auf Weihnachten freuen, sind die Feiertage mit ihrem geänderten Ablauf für Autisten der blanke Horror.“ Mit dem Wasserspielplatz sollen Lars, Tobias und ihre Mitbewohner einen Platz zum Austoben bekommen. Das wäre für sie wie Weihnachten, auch im Sommer.

Wer helfen möchte:

Spendenkonto: DE89 8205 1000 01250222 20.

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland.

Kennwort: Thüringen hilft.

Spenden per Mausklick hier.