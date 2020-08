Ein nackter Mann ist am Freitag in Thüringen einen 70 Meter hohen Steilhang hinuntergestürzt. Der 76-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern hatte an der Nacktwanderung einer etwa 30-köpfigen Nudisten-Wandergruppe an der Saalekaskade teilgenommen.

Nach dem Sturz kam der Mann wenige Meter oberhalb des Flusses Saale schwer verletzt zum Liegen, wie die Landeseinsatzzentrale am Samstag mitteilte. Die Polizei geht von einem Unfall aus, Fremdverschulden liege nicht vor, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.

40 Einsatzkräfte waren am Freitag mehrere Stunden damit beschäftigt, den Mann aus dem schwer zugänglichen Gelände herauszuholen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schließlich in eine Klinik. Der Verunglückte hatte auf dem nur etwa 40 Zentimeter schmalen Wanderweg entlang eines Felsens den Halt verloren.

Nacktwanderer in Thüringen verunglückt: Mitwanderer leisteten Erste Hilfe

Zwei Mitwanderer hätten sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte bereits zu ihm vorgearbeitet, um Erste Hilfe zu leisten. Feuerwehrleute seilten sich zu dem Verletzten ab, der zuerst mit einem Schlauchboot über die Saale zum Rettungshubschrauber am anderen Ufer transportiert werden sollte. Wegen des niedrigen Wasserstandes sei dies aber nicht gelungen, hieß es von der Feuerwehr.

Die übrigen Wanderer setzten den Angaben zufolge ihre Tour nach dem Unfall fort. Zur Saalekaskade nahe der thüringisch-bayerischen Landesgrenze gehören mehrere Talsperren und Stauseen.

