Kati Cieslak übergab bei ihrem Besuch am Schulprojekt in diesem Jahr neue T-Shirts an die Kinder der Degamba-Schule. Wenige Tage danach begann der Krieg in der Region Tigray.

Nordhausen. Hilfe für Äthiopien – diesem Motto haben sich seit Jahren Ehrenamtliche in Nordthüringen verschrieben. Jetzt leben sie in Angst um ihre Freunde.

„Corona?“, fragt Kati Cieslak im Gespräch mit dieser Zeitung. „Die Menschen haben dort ganz andere Probleme.“ Sie spricht von der Bevölkerung der Provinz Tigray in Äthiopien. Gerade ist die Nordhäuserin nur knapp dem Krieg entkommen, den die Regierung Äthiopiens dort gegen das eigene Volk führt. Bis vor nunmehr drei Wochen war die Nordhäuserin selbst zu Gast in dem Land am Horn von Afrika in der Region, die an Eritrea grenzt.