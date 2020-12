Thüringer Höhepunkte im Jahr 2021

Welche Termine, Jubiläen, Feste, Festivals und Sportevents stehen 2021 in Thüringen an? Wir blicken voraus, auch wenn derzeit einige Veranstaltungstermine noch unter Vorbehalt stehen.

Jüdisches Leben in Thüringen (noch bis September 2021)

Der Freistaat Thüringen begeht von Oktober 2020 bis September 2021 das Themenjahr "Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen". Es ist Teil der großen Feierlichkeiten zu "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". 321 erließ der römische Kaiser Konstantin ein Dekret, dass den Provinzstädten gestattete, Juden in die Stadträte zu berufen. Das Thüringer Programm umfasst unter anderem Festivals und Ausstellungen. Mehr dazu unter www.juedisches-leben-thueringen.de.

Biathlon-Weltcups in Oberhof (4. bis 17. Januar)

Zwar müssen die Oberhofer Biathlon-Wettkämpfe 2021 ohne Zuschauer auskommen. Dafür werden dort wegen der Corona-Pandemie gleich zwei Weltcups am Stück ausgetragen. Insgesamt sind in Oberhof zwölf Wettkämpfe angesetzt, unter anderem die relativ seltenen Mixed- und Single-Mixed-Staffeln.

Ute Freudenberg feiert 65. Geburtstag (12. Januar)

Ute Freudenberg und ihre Band Elefant veröffentlichten 1980 mit dem Schlager "Jugendliebe" einen der beliebtesten Osthits überhaupt. Trotz ihrer Erfolge blieb die gebürtige Weimarerin 1984 nach einem Auftritt in Hamburg im Westen. Erst zwölf Jahre später kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück, wo sie heute noch lebt. Am 12. Januar wird die Thüringer Sängerin 65.

Rennrodel-Weltcup in Oberhof (16. bis 17. Januar)

Auch beim Rennrodeln profitiert Oberhof von der Corona-Krise. Erst im Dezember fand im thüringischen Wintersportort ein Weltcup statt. Obendrein verlegte der Weltverband den im Januar in Lake Placid geplanten Weltcup nach Oberhof.

Bodo Ramelow wird 65 (16. Februar)

2014 wurde Bodo Ramelow als erster und bislang einziger Linke-Politiker an die Spitze einer Landesregierung gewählt. Ob der gebürtige Niedersachse das Amt des thüringischen Ministerpräsidenten auch weiterhin ausüben wird, entscheidet sich zur anstehenden Landtagswahl. Zuvor feiert er noch seinen 65. Geburtstag.

Buga Erfurt (23. April bis 10. Oktober)

Mit der Bundesgartenschau 2021 möchte Erfurt die Renaissance als Blumenstadt feiern. Bereits 1865 fand dort die 1. Internationale Gartenschau statt. Florale Pracht soll sich auf zwei Ausstellungsflächen entfalten: auf dem geschichtsträchtigen Petersberg und im Egapark. Zudem laden 25 Außenstandorte zum Entdecken ein - vom Historischen Friedhof Camposanto in Buttstädt bis zum Fürstlich Greizer Park.

Thüringer Landtagswahl (25. April)

Nach jetzigem Stand wählen die Thüringer am Sonntag, dem 25. April, ihren neuen Landtag. Die Wahl wurde vorgezogen, nachdem die letzte Landtagswahl für einen Eklat gesorgt hatte: Thomas Kemmerich (FDP) ließ sich im vergangenen Februar mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen. Nach energischen Protesten trat er kurz darauf zurück. Danach übernahm Bodo Ramelow (Linke) erneut, diesmal als Chef einer Minderheitsregierung. Im September steht zudem die Bundestagswahl an.

500 Jahre Entführung Luthers (4. Mai)

Am 4. Mai 2021 jährt zum 500. Mal die Scheingefangennahme Martin Luthers im Glasbachgrund bei Steinbach im Thüringer Wald und seine Entführung auf die Wartburg. Damit rettete der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise den vogelfreien Reformator vor Verfolgung. Unter anderem erinnert Bad Liebenstein mit einer Festwoche vom 30. April bis 9. Mai an das Jubiläum.

Köstritzer Spiegelzelt in Weimar (6. Mai bis 20. Juni)

Nachdem auch das Köstritzer Spiegelzelt 2020 ausfallen musste, sollen die Stars der Kleinkunst im neuen Jahr endlich wieder in Weimar zu erleben sein, allerdings mit reduzierter Sitzplatz-Anzahl. Erwartet werden knapp 40 Künstler und Bands, darunter Götz Alsmann, Sissi Perlinger und Rainald Grebe.

800 Jahre Leuchtenburg (7. bis 16. Mai)

2021 feiern die Leuchtenburg und das ihr zu Füßen liegende Dorf Seitenroda gemeinsam das Jubiläum ihrer Ersterwähnung vor 800 Jahren. Neben einer Festwoche im Mai ist auch die Eröffnung der neuen Dauerausstellung zur Geschichte der Burg "Mythos Leuchtenburg" geplant.

Rennsteiglauf (8. Mai)

Nach erzwungener Pause soll der Rennsteiglauf 2021 endlich wieder Läuferherzen schneller schlagen lassen. Die Anmeldung für den größten Crosslauf Europas läuft bereits.

Medien-Festival "Goldener Spatz" (6. bis 12. Juni)

Das Deutsche Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" in Gera und Erfurt sucht für die Kinderjurys "Kino und TV" sowie "Digital" noch Mädchen und Jungen im Alter zwischen 9 und 13 Jahren. Bewerbungsschluss ist am 23. Januar. Die Meinung der jungen Juroren ist dann im Juni gefragt. Mehr Infos gibt es im Internet unter: www.goldenerspatz.de

Erfurter Krämerbrückenfest (18. bis 20. Juni)

Jedes Jahr am dritten Juni-Wochenende feiert die thüringische Landeshauptstadt das größte Altstadtfest des Freistaates, das Krämerbrückenfest. Das Erfurter Wahrzeichen ist die einzig bewohnte Brücke nördlich der Alpen.

Astronaut Ulf Merbold wird 80 (20. Juni)

Obwohl 1941 in Greiz geboren, reiste Ulf Merbold 1983 als erster Astronaut der Bundesrepublik ins All. 1960, noch vor dem Mauerbau, hatte er die DDR verlassen. Am 20. Juni feiert Merbold seinen 80. Geburtstag.

Rudolstadt Festival (1. bis 4. Juli)

Zwar hat das Rudolstadt Festival seinen Kartenvorverkauf noch nicht gestartet. Dennoch bereitet die Festivalleitung die 2021er Auflage vor. Sie plant dabei verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen Besucher-, Künstler- und Bühnenkapazitäten. Im März, hofft die Leitung, "Genaueres sagen" zu können.

Erfurter Domstufen-Festspiele (9. Juli bis 1. August)

Während der Domstufen-Festspiele verwandeln sich die Stufen des Erfurter Domberges in eine spektakuläre Opernbühne. Diesmal auf dem Spielplan: Tschaikowskys "Jungfrau von Orleans".

Jenaer Kulturarena (Sommer 2021)

Die Planungen der Kulturarena werden nicht nur durch die Pandemie erschwert, sondern auch durch die Suche nach einer geeigneten Örtlichkeit. Ursprünglich sollte das Festival im Kleinen Paradies stattfinden. Doch nachdem die Ausgabe 2020 abgesagt werden musste, lohnt der Umzug nur für eine Saison nicht mehr. Möglicherweise wird die Arena trotz Bauarbeiten nun doch am Traditionsort vorm Theater ausgerichtet. Das Programm soll jedenfalls vornehmlich deutsche Musiker präsentieren.

Schleizer Dreieckrennen (23. bis 25. Juli)

Die Schleizer Rennen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft, kurz IDM, ziehen gewöhnlich knapp 30.000 Zuschauer an die traditionsreichste ostdeutsche Motorrad-Rennstrecke. Ob das auch 2021 möglich sein wird, bleibt abzuwarten.

70. Geburtstag von Veronika Fischer (28. Juli)

Geboren im kleinen thüringischen Wölfis bei Ohrdruf, avancierte Veronika Fischer zu einer der bekanntesten ostdeutschen Sängerinnen. Allerdings verließ sie 1981 die DDR. Zu ihren Hits zählten etwa "Sommernachtsball", "Auf der Wiese" und "Klavier im Fluss".

Festival Sonne-Mond-Sterne (13. bis 15. August)

Das Programm für das Thüringer Technofestivals Sonne-Mond-Sterne (SMS) entspricht weitgehend dem des Vorjahres. Angesagt haben sich unter andrem Martin Garrix, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Alan Walker und Fritz Kalkbrenner. Dennoch ist unklar, ob das Festival tatsächlich über die Bühne gehen kann. "SMS funktioniert nicht mit Abstandsregeln", teilten die Veranstalter unlängst mit. Pro Jahr pilgern etwa 40.000 Technofans an den Bleiloch-Stausee.

Rudolstädter Vogelschießen (20. bis 29. August)

Vor 299 Jahre gegründet, hat sich das Rudolstädter Vogelschießen zum größten Rummel Thüringens entwickelt. 2021 soll es am 20. August eröffnen.

30 Jahre Geraer Höhlerfest (1. bis 3. Oktober)

Nachdem das Geraer Höhlerfest 2020 nur in abgespeckter Version veranstaltet werden konnte, sollen die Feierlichkeiten zur 30. Auflage 2021 nachgeholt werden.

Weimarer Zwiebelmarkt (8. bis 10. Oktober)

Zum Weimarer Zwiebelmarkt, dem ältesten Volksfest Thüringens, pilgern alljährlich bis zu 320.000 Besucher. Die 368. Ausgabe ist vom 8. bis 10. Oktober 2021 geplant.

175 Jahre Zeiss-Unternehmen (17. November)

Am 17. November 1846 gründete der Weimarer Mechaniker Carl Zeiß in Jena eine Werkstatt für optische und feinmechanische Instrumente. 175 Jahre später ist seine Firma längst ein Weltkonzern. 2025 soll in Jena ein neuer Standort eingeweiht werden - ein spektakulärer Campus für 350 Millionen Euro, der sich architektonisch an Prismenformen orientiert.