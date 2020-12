Thüringer sind häufiger krank – bundesweiter Spitzenplatz bei Verletzungen

An einem gewöhnlichen Arbeitstag in Thüringer Unternehmen waren voriges Jahr durchschnittlich 6 von 100 Beschäftigten krankgeschrieben (Symbolbild).

Erfurt. Der Krankenstand in Thüringen ist einem aktuellen Gesundheitsreport zufolge höher als im bundesweiten Durchschnitt. Eine Branche hat dabei mit Abstand die meisten krankheitsbedingten Fehlzeiten.

In den zehn größten Wirtschaftszweigen Thüringens ist der Krankenstand höher als im bundesweiten und thüringenweiten Durchschnitt. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Branchenatlas der Barmer. Demnach waren an einem gewöhnlichen Arbeitstag in Thüringer Unternehmen voriges Jahr durchschnittlich sechs von 100 Beschäftigten krankgeschrieben. Im gesamtdeutschen Durchschnitt waren es lediglich fünf von 100.