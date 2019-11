Erfurt. 7000 Gäster feiern bei „Traumhits 2019“ in der Erfurter Messehalle mit Caught In The Act, DJ Ötzi und Right Said Fred.

Traumhits 2019: Zeitreise zurück in die 90er-Jahre

Mega-Party am Samstag in der Erfurter Messehalle: Ob Caught In The Act oder DJ Ötzi – die Stars der Neunziger begeistern mit ihren Songs Tausende Fans bei den „Traumhits 2019“. Bis weit nach Mitternacht herrscht eine super Stimmung: Manche singen und fiebern mit ihren früheren Idolen mit, viele tanzen. Es scheint, als wäre die Zeit stehen geblieben.

Zu Beginn des Abends gibt der Erfurter Kneipenchor eine Kostprobe seines Könnens, anschließend heizt die Showband New Chapter dem Publikum ein. Und spätestens, als Technotronic „Pump Up the Jam“ durch die Boxen jagt, ist es wieder da: dieses Gefühl der ewigen Jugend.

Erstaunlich viele Generationen sind hier versammelt. Dreißigjährige scheinen genauso textsicher zu sein wie jene, die schon vor dreißig Jahren Konzerte von Londonbeat besucht haben. „I’ve been thinking about you“ kommt den Zuhörern locker über die Lippen genauso wie „Don’t talk just kiss“ von Right Said Fred.

Weder an Künstlern noch Besuchern sind die Jahre spurlos vorübergegangen, aber die Musik verbindet und hält jung.

