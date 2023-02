Trier. Etwa 40 Angreifer sind vor einer Diskothek in Trier auf Polizisten losgegangen. Sie schlugen mit Flaschen auf die Einsatzkräfte ein.

Sie seien mit Flaschen und Stöcken auf die Beamten losgegangen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach von einem "unfassbaren Gewaltausbruch"

In der Nacht auf Freitag haben rund 40 Menschen in Trier mehrere Polizisten vor einer Diskothek attakiert – fünf Beamte mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Mit Glasflaschen und Fäusten sowie Holzstöcken seine die Angreifer auf die Polizisten losgegangen, teilt der Trierer Polizeisprecher Uwe Konz jetzt mit. Auch ein Einkaufwagen sei gegen die Beamten geschleudert worden. Konz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur dpa: "Die Kollegen haben dort wirklich um ihr Leben gebangt."

Trier: Polizei vor Disko von wütendem Mob attakiert – Polizei spricht von "massiver Gewalt"

Die verletzten Polizeibeamten seien mittlerweile wieder aus der Klinik entlassen worden. Aber der Schreck nach der gewaltsamen Attacke in Trier bleibt. Die Polizei spricht von "massiver Gewalt". "diese Eskalation haben wir in Trier noch nicht erlebt", fasst es Konz zusammen. Entgegen einer ersten Mitteilung seien Eisenstangen aber nicht benutzt worden. In der Politik reagiert man bestürzt auf das Ereignis in Trier.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht von einem "unfassbaren Gewaltausbruch", der für die Täter schwere Folgen haben werde. "Wer die Polizei angreift, greift jeden von uns an und er greift unseren Staat an." Die Täter sollen die ganze Härte des Gesetzes spüren, heißt es von Landesinnenminister Michael Ebling (SPD). Auch die Bundespolitik reagiert entsetzt.

+++ Gewaltausbruch gegen #Polizei in #Trier: Wer Polizei angreift, greift jeden von uns an +++ Landesregierung zeigt Wehrhaftigkeit des Staates und ruft Bevölkerung zur Mithilfe auf +++ Malu #Dreyer: Ich wünsche verletzten Polizist/innen rasche Genesung. #RLP #Fastnacht pic.twitter.com/FVi8nZQvLz — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) February 17, 2023

Angriff auf Polizisten in Trier: Politik reagiert bestürzt – "rohe Gewalt" gegen Polizeibeamte

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wertete den Angriff als „rohe Gewalt, die mit aller Härte verfolgt und geahndet werden muss“. Sie dankte den Beamten, die eingeschritten waren, um ihre Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Noch ist vieles unklar. Die Ermittlungen der rheinland-pfälzischen Polizei laufen. Bisher bekannt ist: Wegen körperlicher Gewalt wurde die Polizei laut eigenen Angaben kurz nach Mitternacht zu der Diskothek gerufen. Vor Ort habe man die Tatverdächtigen vor die Tür gebracht.

Polizisten von der Spurensicherung sichern mit einer Drohne und einer Spezialkamera Bereiche eines Tatorts um eine Discothek. Dort haben in der Nacht etwa 40 Personen mehrere Polizisten angegriffen und teilweise verletzt. Foto: Harald Tittel/dpa

Kurz darauf hätten sich Gäste der Disko und Menschen von außerhalb "zusammengerottet" und seien gegen die Polizeibeamten vorgegangen, nachdem diese die zwei mutmaßlichen Aggressoren festgenommen habe. Um die Situation zu entschärfen, hat die Polizei vor der Diskothek in Trier zwei Warnschüsse abgegeben. Daraufhin sei ein Großteil der Angreifer weggelaufen. Die rund 40 Tatverdächtigen seien daher auch noch nicht ermittelt. "Vor Ort ging es zuerst darum, sich um die Verletzten zu kümmern", heißt es von der Polizei.