Trüber Wochenstart: Es bleibt bedeckt in Thüringen

In Thüringen startet die neue Woche so trübe, wie die alte Woche aufgehört hat. Den ganzen Montag über soll es stark bewölkt bleiben und zeitweise auch regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mit.

Erst am Abend erwarten die Meteorologen von Eichsfeld her erste Auflockerungen, dabei ist jedoch mit kurzen Schauern zu rechnen, die in der Nacht zum Dienstag in Richtung Südosten abziehen sollen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad, im Bergland zwischen 6 und 9 Grad.

Auch am Dienstag werden ab dem Mittag vereinzelt Schauer erwartet, im Südosten Thüringen soll es jedoch weitgehend trocken bleiben. Die Spitzentemperaturen erreichen wie am Vortag bis zu 13 Grad im Tiefland und 9 Grad in den Bergen.

In der Nacht zum Mittwoch kann es bis knapp unter den Gefrierpunkt abkühlen.