Über fünf Millionen Euro für die Autobahn 38 im Eichsfeld

Für ein halbes Jahr ist der Autobahnparkplatz Leinetal-Nord bei Heiligenstadt gesperrt. Die Baustelle wurde am Montag eingerichtet. Noch brauchbare Sachen wie Mülltonnen, Schilder und Bänke wurden von Tim Kullmann (links) und Ronald Meyer von der Autobahnmeisterei Breitenworbis demontiert.

Bis Oktober wird die seit Januar agierende Autobahn GmbH umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der Autobahn 38 zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Breitenworbis vornehmen. Bereits begonnen haben in der vergangenen Woche die Arbeiten für die Erweiterung des Parkplatzes Leinetal-Nord in Fahrtrichtung Göttingen. 4,1 Millionen Euro fließen in den Ausbau der Anlage.