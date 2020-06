2019 haben die Jugendämter in Thüringen mehr Kinder und Jugendliche in Obhut genommen als im Jahr zuvor.

Erfurt. Im Vergleich zu 2018 haben die Jugendämter in Thüringen vergangenes Jahr mehr Kinder und Jugendliche in die Obhut von Heimen und Pflegefamilien gegeben. Das waren die Gründe.

Überforderte Eltern: Jugendämter nehmen mehr Kinder in Obhut

Thüringer Jugendämter haben im vergangen Jahr etwas häufiger Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen etwa in Heimen und Pflegefamilien untergebracht. Nach Angaben des Landesamts für Statistik wurden 2019 Kinder und Jugendliche in 1384 Fällen in Obhut genommen. Das seien 29 Maßnahmen mehr als im Jahr zuvor gewesen. Demnach wurden Kinder besonders häufig aus ihren Familien genommen, weil ihre Eltern überfordert waren (712 Maßnahmen). Aber auch Beziehungsprobleme oder weil Eltern ihre Kinder vernachlässigten, gehörten zu Gründen.

In 230 Fällen waren es den Angaben zufolge die Kinder oder Jugendlichen selbst, die sich an die entsprechenden Stellen wandten, um Hilfe zu erhalten. 39 ausländische Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern nach Thüringen gekommen waren, wurden in Obhut genommen.

