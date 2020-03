Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umfrage: Viele Bürgermeister Opfer von Beleidigungen und Attacken

Knapp zwei Drittel der Bürgermeister in Deutschland sind einer Umfrage zufolge in ihrem Amt bereits beleidigt, beschimpft, bedroht oder angegriffen worden. 64 Prozent der befragten Bürgermeister gaben dies an, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung der Zeitschrift „Kommunal“ im Auftrag des ARD-Politikmagazins „Report München“ hervorgeht. Jeder zweite erklärte demnach, schon mehrfach angegangen worden zu sein.

Neun Prozent der Befragten berichteten von körperlichen Angriffen – also etwa bespuckt oder geschlagen worden zu sein. In kleineren Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern gaben 8 Prozent dies an, in mittelgroßen Städten 14 Prozent und in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohner sind es knapp ein Drittel (32 Prozent).

Übergriffe vor allem in der Öffentlichkeit

Zu persönlichen Beleidigungen und Übergriffen kommt es der Umfrage zufolge vor allem in der Öffentlichkeit. 59 Prozent gaben an, bei öffentlichen Veranstaltungen angegangen worden zu sein, 57 Prozent erlebten dies in den Diensträumen. Von Übergriffen bei privaten Tätigkeiten berichteten 27 Prozent, ein Prozent von Fällen zu Hause.

Auch die Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen sind Ziel von Übergriffen. Sieben von zehn Rathauschefs gaben an, dass es gegen ihre Mitarbeiter oder Gemeindevertreter schon einmal Beleidigungen oder Drohungen gab. In jeder fünften Kommune wurde mindestens ein Mitarbeiter körperlich angegriffen, bespuckt oder geschlagen.

Für die Umfrage wurden 2494 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister befragt. Das entspricht den Umfrage-Initiatoren zufolge rund einem Fünftel aller Bürgermeister in Deutschland.