Unterstützung für todkranke Menschen: Große Überraschung nach Bilderauktion fürs Hospiz Jena

Jena. Bei der Benefizauktion ersteigert ein Jenaer Unternehmer nicht nur drei Bilder, sondern legt noch eine große Spende fürs Hospiz Jena drauf.

Bei der Benefizaktion der Goethe Galerie und unserer Zeitung für das Hospiz in Jena haben gleich zwei Bieter jeweils drei Bilder ersteigert. Danilo Hergt von der Ronald Enke Steuerberatungsgesellschaft und Matthias Beerbaum. Der Jenaer Immobilienunternehmer brachte beim Abholen seiner Bilder sogar noch eine große Überraschung ins Hospiz mit.

Beerbaum spendet zusätzlich 2500 Euro für die Einrichtung. „Die Benefizauktion hat mich auf die Idee gebracht“, sagt der Jenaer, der unter anderem beim Sommerfest seiner Firma gesammelt hatte. Die in der Goethe Galerie . „Für manche Auktionen habe ich mir extra den Wecker gestellt, um das Finale nicht zu verpassen.“

Gleich drei Bilder ersteigert

Beerbaum ersteigerte eine vom Jenzig aufgenommene Stadtansicht, einen Sonnenuntergang an der Kernberg-Horizontale und einen Blick ins Mädertal im Morgenrot für eine Gesamtsumme von über 800 Euro. Alle Fotografien eint, dass das von ihm verwaltete Hochhaus an der Tatzendpromenade (Bau 88) mit abgebildet ist. „Die Bilder werden wir in den Eingangsbereichen der von uns verwalteten Immobilien zeigen“, kündigt Beerbaum an, der gern noch ein viertes Bild ersteigert hätte: Doch bei der „Kirschblüte am Planetarium“ hatte er vergessen, den Wecker zu stellen.

Doch es gibt eine gute Nachricht: Das Motiv ist im Benefizkalender „Jena 2023 – Die Stadt von ihren schönsten Seiten“ abgedruckt. Käufer des Kalenders unterstützen ebenfalls die Arbeit im Hospiz Jena. Die Einrichtung in der Paul-Schneider-Straße in Lobeda-Ost betreut todkranke Menschen. Da die Krankenkassen nicht die komplette Finanzierung übernehmen, muss das Hospiz jährlich Spenden in Höhe von 100.000 Euro einwerben. Seit dem Jahr 2020 unterstützen die Ostthüringer Zeitung, die Stadtwerke Jena und die Goethe Galerie mit ihrer die Gemeinschaftsaktion diese Arbeit.

Benefizkalender mit 13 besonderen Jena-Fotografien

Der Benefizkalender ist in drei verschiedenen Formaten in unserem Lesershop im Angebot. In Jena sind die Kalender im Pressehaus am Holzmarkt, an der Information der Goethe Galerie und in den Rewe-Märkten in Winzerla und Lobeda-Ost erhältlich. Im Laufe der kommenden Wochen gibt es den Kalender auch in den Rewe-Märkten in Jena-Nord und in der Neuen Mitte.