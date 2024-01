Die Risk Map von A3M zeigt die Risikobewertung für alle Länder weltweit an.

Berlin. Entspannter Urlaub? In einigen Ländern kann er zum Albtraum werden. Die „Risk Map“ zeigt, welche Länder 2024 besonders gefährlich sind.

Reines Entspannen war gestern: Viele Menschen setzen 2024 auf Aktiv- oder Abenteuerurlaub

Doch auch wenn eine Reise in ferne Länder spannend klingt – nicht immer ist sie sicher

Die „Risk Map“ zeigt, welche Länder Urlauber 2024 meiden sollten

Wohin soll ihr Urlaub sie in diesem Jahr führen? An den Strand? In die Berge? Oder lieber doch eine Städtereise? Egal, wofür Sie sich entscheiden: Bei der Auswahl eines Reiseziels spielt die Sicherheit vor Ort eine entscheidende Rolle. Es ist ratsam, sich frühzeitig über mögliche Risiken zu informieren. Wo kann man bedenkenlos hinreisen und wo könnte es gefährlich werden? Das deutsche Unternehmen A3M beantwortet diese Fragen mit einer „Risk Map.“

Die Weltkarte stellt die Sicherheitslage von Ländern und Regionen anhand farblicher Kategorien dar: von „Sehr geringes Risiko (dunkelgrün)“ über „Erhöhtes Risiko (gelb)“ bis hin zu „Sehr hohes Risiko (rot)“. Länder oder Regionen, die als „Rot“ eingestuft sind, weisen auf bewaffnete Konflikte, massive Gewaltkriminalität oder mangelnde staatliche Kontrolle hin. Von Reisen in solche Gebiete wird abgeraten.

Urlaub: Das sind die gefährlichsten Reiseziele der Welt

Derzeit stehen auf der „roten Liste“ auch einige Orte, die vor einigen Monaten oder Jahren noch als Geheimtipps von und für Reiseliebhaber galten: zum Beispiel die oder Israel. Aufgrund der bestehenden Konflikte in diesen Ländern gilt es derzeit als äußerst unsicher, dort hinzureisen. Beispiele für „rot“-markierte Länder im Jahr 2024 sind außerdem Syrien, Afghanistan, Pakistan, der Irak, sowie zahlreiche nordafrikanische Staaten.

Länder in Orange zeigen die zweithöchste Risikostufe an und umfassen unter anderem Russland, Weißrussland und einige afrikanische Staaten. Einige beliebte Reiseländer wie die Türkei oder Südafrika sind auf der Karte gelb eingefärbt. Gelb bedeutet: Eine Reise ist mit erhöhten Risiken verbunden, aber ohne spezielle Vorkehrungen möglich. Gefahren können zum Beispiel durch erhöhte Gewaltkriminalität oder eine besondere Gesundheitslage oder Naturereignisse drohen.

Reiseplanung: Das sind die sichersten Staaten der Welt

Weite Teile Europas sind in hellgrün, was auf ein geringes Risiko für Reisende hinweist. Zu den Staaten dieser Kategorie gehören neben Deutschland:

Spanien

Portugal

Griechenland

Italien

Kroatien

Österreich

Frankreich

Auch in den USA, auf Kuba, in Japan, Südkorea, dem Baltikum, Australien und Neuseeland müssen Reisende nur geringe Risiken einkalkulieren. Die sichersten Staaten, gekennzeichnet durch „Sehr geringes Risiko“ (dunkelgrün) sind Norwegen, Finnland, Island, Dänemark, Grönland, Kanada und die Schweiz. Dort kann man fast vollständig bedenkenlos Urlaub machen.

Die Risk Map von A3M ist für Internetnutzerinnen und -nutzer frei zugänglich.