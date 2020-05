Berlin. Wegen der Corona-Lockerungen soll Reisen in Deutschland wieder einfacher werden. Wo Sie Ihren Urlaub in Deutschland planen können.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Urlaub trotz Corona: Reisen innerhalb Deutschlands möglich?

In welche Bundesländer darf man wieder reisen - trotz Corona?

Seitens der Politik stehen die Signale für einen Sommerurlaub generell auf grün: Die Wirtschaftsminister der Länder streben unter Auflagen vom 9. bis 22. Mai eine bundesweite Öffnung des Gastgewerbes an

Dabei gibt es regional jedoch viele Unterschiede

Hier lesen Sie, wo – und wie – Sie in Zeiten des Coronavirus Urlaub in Deutschland machen können

Noch ist ein Ende der Coronavirus-Pandemie nicht in Sicht. Allerdings lockern viele Länder zunehmend die strengen Beschränkungen, die zur Eindämmung des Virus erlassen wurden. Das gilt auch für Deutschland. Im Zuge der Lockerungen fragen sich viele, ob und wie Urlaub wieder möglich ist.

Urlaub in Deutschland: Geht das während der Corona-Pandemie?

Kurz gesagt: Es gibt keine einheitlichen Regelungen für die Wiederaufnahme des Tourismus und der Gastronomie in Deutschland. Jedes Bundesland hat selbst geregelt, wann und in welchem Umfang Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze und Gastronomiebetriebe wieder öffnen dürfen.

Lesen Sie auch: Ansturm auf Plätze – Wird der Camping-Urlaub jetzt teurer?

Wir geben einen Überblick über alles, was man zu Reisen innerhalb Deutschlands in der Corona-Krise wissen muss.

Urlaub machen in Bayern: Was ist erlaubt?

In Bayern darf die Gastronomie ab 18. Mai wieder Außenbereiche öffnen, ab 25. Mai auch Innenbereiche. Hotels in Bayern dürfen ab dem 30. Mai wieder Touristen beherbergen. „Allerdings ohne Sauna, ohne Wellness, ohne Schwimmbäder, mit strengen hygienischen Konzepten“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

In Bayern dürfen ab Ende Mai Gäste wieder zu einer Alpen-Wanderung aufbrechen. Foto: Chiemsee-Alpenland Tourismus / dpa-tmn

Urlaub in Berlin: Wann dürfen Touristen wieder die Hauptstadt besuchen?

In Berlin dürfen ab dem 25. Mai Hotels und andere Beherbergungsbetriebe sowie Ferienwohnungen wieder öffnen – unter Einhaltung der Hygieneregeln. Spa- und Wellnessbereiche müssen allerdings weiter geschlossen werden. Auch gewerbliche Ausflugs- und Stadtrundfahrten und Führungen im Freien sind ab dem 25. Mai wieder erlaubt, wenn der Mindestabstand eingehalten wird. Restaurants dürfen ab dem 15. Mai wieder öffnen, jedoch nur bis 22 Uhr. Lesen Sie hier: Und was ist mit dem Urlaub in Ausland? In welche Länder kann man bald reisen?

Reisen nach Brandenburg: Geht das jetzt?

Brandenburg erlaubt ab dem 15. Mai Dauercamping, Camping in Wohnmobilen und Übernachtungen in Ferienwohnungen und -häusern. Ab dem 25. Mai sollen „sämtliche touristische Vermietungen wieder uneingeschränkt unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln“ möglich sein, wie die Landesregierung verlauten ließ. Restaurants dürfen ab dem 15. Mai wieder Gäste bewirten.

Hamburg-Urlaub: Ab wann ist er möglich?

Hamburg erlaubt das Übernachten in Hotels ab dem 18. Mai. Auch Restaurants dürfen ab diesem Tag wieder öffnen.

Auszeit in Hessen: Das geht zu Corona-Zeiten

Pensionen, Privatzimmer und Hotels dürfen in Hessen ab dem 15. Mai wieder Gäste aufnehmen. Auch Campingplätze und Ferienwohnungen können ab diesem Tag wieder vermietet werden. Für Gaststätten gelten die Regeln bezüglich Hygiene und Mindestabstand.

Mecklenburg-Vorpommern-Urlaub: Das dürfen Touristen

Ab dem 18. Mai stehen die Hotels in Mecklenburg-Vorpommern für Einheimische bereit. „Ab dem 25. Mai werden wir auch für Gäste aus anderen Bundesländern öffnen“, sagte Wolfgang Waldmüller, Vorsitzender des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern, am Dienstag. Der Infektionsschutz sei weiter wichtig, es gelte zunächst eine Kapazitätsgrenze von 60 Prozent. Für Campingplätze gilt diese Grenze nicht. Besitzer von Zweitwohnungen dürfen seit dem 1. Mai wieder ins Land.

Allerdings will das Bundesland auch nach dem geplanten Neustart des Tourismus keine Touristen aus deutschen Corona-Risikogebieten ins Land lassen. Hotels, Pensionen, Campingplätze und Vermieter von Ferienwohnungen sollen dies über die Postleitzahlen der Heimatorte anreisender Gäste kontrollieren. Dazu soll das Landesgesundheitsamt jene Landkreise erfassen und zur Verfügung stellen, in denen vom Robert-Koch-Institut mehr als 50 neue Corona-Infektionen in den jeweils sieben zurückliegenden Tagen registriert wurden. Wer sich nicht an das Einreiseverbot hält, muss mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen.

http://Urlaub_und_Coronavirus-_Was_jetzt_wichtig_ist{esc#228947537}[video]

Urlaub in Niedersachsen: Während der Corona-Pandemie möglich?

In Niedersachsen dürfen ab dem 25. Mai Hotels, Pensionen und Jugendherbergen touristisch genutzt werden. Das Ziel sei aber, die Gästezahl zu reduzieren, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. Es gilt eine Auslastungsgrenze von 50 Prozent, sowie eine Wiederbelegungsfrist von mindestens sieben Tagen.

Das bedeutet, dass ein Hotelzimmer oder eine Unterkunft frühestens nach sieben Tagen wieder neu vergeben werden darf. Dauercamper dürfen in Niedersachsen von Donnerstag an wieder auf ihren angestammten Platz.

Zusätzlich laufen an vielen Stränden Niedersachsens die Vorbereitungen für einen baldigen Start in die Saison. Einige Strandkörbe sind schon aufgestellt. Mit einem Drei-Stufen-Plan will Niedersachsen schrittweise die coronabedingten Einschränkungen für den Tourismus zurücknehmen.

Bereits seit Anfang Mai können Dauercamper ihre Quartiere wieder nutzen und die Inseln sind wieder für Menschen zugänglich, die dort eine Zweitwohnung oder einen Dauerplatz auf einem Campingplatz besitzen. Regierung verlängert wegen Corona internationale Reisewarnung.

Ein aktueller Überblick:

Cuxhaven: Das Betreten des Strandes bleibt auswärtigen Gästen bis 13. Mai untersagt. Nur Menschen mit erstem Wohnsitz in Cuxhaven oder dem Landkreis ist es erlaubt, den Strand unter Auflagen zu nutzen.

Das Betreten des Strandes bleibt auswärtigen Gästen bis 13. Mai untersagt. Nur Menschen mit erstem Wohnsitz in Cuxhaven oder dem Landkreis ist es erlaubt, den Strand unter Auflagen zu nutzen. Norddeich: Im Kreis Aurich dürfen Besitzer von Zweitwohnungen und Dauercamper ihre Quartiere seit 6. Mai wieder betreten. Weitere Lockerungen könnten am 11. Mai in Kraft treten.

Im Kreis Aurich dürfen Besitzer von Zweitwohnungen und Dauercamper ihre Quartiere seit 6. Mai wieder betreten. Weitere Lockerungen könnten am 11. Mai in Kraft treten. Auswärtige Besucher dürfen den Strand betreten – anders als die ostfriesischen Inseln. Der Aufenthalt von Wohnmobilen und -wagen ist untersagt und der Großparkplatz beim Bad komplett gesperrt. Lesen Sie hier: Darum dämpft Heiko Maas Urlaubs-Hoffnungen der Deutschen in der Corona-Zeit.

Darum dämpft Heiko Maas Urlaubs-Hoffnungen der Deutschen in der Corona-Zeit. Butjadingen: Ein Betretungsverbot für Auswärtige galt nur über Ostern, nun dürfen auch wieder Tagesausflügler kommen. Auch wenn die Strandkorbvermietung noch nicht erlaubt ist, bereitet sich der Tourismus-Service in Absprache mit dem Gesundheitsamt darauf vor.

Ein Betretungsverbot für Auswärtige galt nur über Ostern, nun dürfen auch wieder Tagesausflügler kommen. Auch wenn die Strandkorbvermietung noch nicht erlaubt ist, bereitet sich der Tourismus-Service in Absprache mit dem Gesundheitsamt darauf vor. Die Strände werden in diesem Jahr parzelliert – auf 25 Quadratmetern können sich dann nur eine Familie oder maximal zwei Personen aufhalten.

Schillig/Hooksiel: Die Strände können grundsätzlich betreten werden.

Die Strände können grundsätzlich betreten werden. Bremerhaven: Schiffe gucken ist erlaubt. Die Parkplätze und der Weserdeich sind nicht gesperrt. Einen konkreten Termin, wann der Zoo am Meer wieder aufmacht, gibt es noch nicht.

Lesen Sie hier: Urlaub in Griechenland - wann ist es wieder möglich?

Nordrhein-Westfalen: Das sind die Pläne für den Tourismus

Ferienwohnungen und Campingplätze sind in Nordrhein-Westfalen seit dem 11. Mai wieder geöffnet, ebenso wie Gaststätten. Ab dem 21. Mai sind auch Übernachtungen in Hotels wieder erlaubt. Schwimmbäder und Thermen können ab dem 30. Mai wieder ihre Pforten öffnen.

Urlaub in Rheinland-Pfalz: Das ist erlaubt

In Rheinland-Pfalz dürfen Campingplätze für Dauercamper und Wohnmobile sowie Tagesausflugsschiffe ab dem 13. Mai wieder den Betrieb aufnehmen. Hotels, Ferienwohnungen und Jugendherbergen folgen am 18. Mai. Restaurants dürfen ab dem 13. Mai Innen- und Außenbereichen wieder öffnen.

Reisen und Urlaub im Saarland: Die aktuellen Regelungen

Im Saarland wird der touristische Betrieb ab dem 18. Mai schrittweise wieder hochgefahren und nach Maximalbelegung gestaffelt. Ab dem 18. Mai dürfen maximal 50 Prozent der Einheiten belegt werden, ab dem 25. Mai maximal 75 Prozent. Je nach Infektionszahlen soll eine Vollbelegung erst ab dem 2. Juni wieder möglich sein. Restaurants dürfen ab dem 18. Mai in der Zeit von 6 bis 22 Uhr öffnen.

Familie besuchen und Kurzurlaub in Sachsen: Ab wann wieder möglich?

Sachsen erlaubt ab dem 15. Mai das Übernachten in Ferienwohnungen und Hotels wieder, auch Gaststätten dürfen ab dem 15. Mai Besucher empfangen. Der private Aufenthalt in der eigenen Ferienwohnung, einem Wohnmobil oder für Dauercamper ist bereits möglich.

Urlaub in Sachsen-Anhalt: Die momentane Situation

In Sachsen-Anhalt dürfen Ferienhäuser und -wohnungen von 15. Mai wieder vermietet werden – allerdings nur an Einheimische. Wann Reisende aus anderen Bundesländern wieder Urlaub in Sachsen-Anhalt machen dürfen, ist derzeit unklar.

Strandurlaub in Schleswig-Holstein: Muss er dieses Jahr ausfallen?

Schleswig-Holstein lässt Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper seit 4. Mai wieder einreisen – das gilt auch für die Inseln und Halligen. Ab dem 18. Mai soll das Einreiseverbot für touristische und Freizeitzwecke in Schleswig-Holstein gelockert werden. Inseln und Halligen dürfen wieder betreten werden. Auch Gaststätten dürfen ab dem 18. Mai wieder öffnen, müssen aber um 22.00 Uhr schließen. Pro Raum sind 50 Gäste erlaubt, Abstandsregeln müssen eingehalten werden.

Entspannt am Strand sitzen und die frische Brise genießen – das ist in Schleswig-Holstein auch für Touristen bald wieder möglich. Foto: Gregor Fischer / dpa





Reisen nach und Urlaub in Thüringen: Was ist erlaubt?

Auch Thüringen öffnet sich wieder dem Tourismus. Ab 13. Mai soll Campingtourismus wieder möglich sein. Dann folgten Stück für Stück weitere Lockerungen in Richtung Pfingsten und Sommer. Im Gespräch ist bisher der 22. Mai, an dem Gaststätten und Kneipen, Hotels und Pensionen mit Auflagen und Beschränkungen bei der Gästezahl wieder öffnen könnten. Ermöglicht werden solle ein „softer Urlaub“ in Thüringen und Deutschland, erklärte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Urlaub in Deutschland: Das sagt die Politik

Seitens der Politik stehen die Signale für einen Sommerurlaub generell auf grün: Die Wirtschaftsminister der Länder streben unter Auflagen vom 9. bis 22. Mai eine bundesweite Öffnung des Gastgewerbes an. Für Hotels und Pensionen wird eine Öffnung bis Ende Mai angepeilt. Reiseveranstalter rechnen mit einem Ansturm in Deutschland. Alle News im Überblick: Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker

Da die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni verlängert hat, sollte man seinen Fokus für den Sommerurlaub eher auf Ziele in Deutschland richten. Außenminister Heiko Maas erklärte: „Die Urlaubssaison 2020 wird ganz anders als wir es zuletzt gewohnt waren, das lässt sich schon jetzt sagen. Und sie wird anders als wir uns das alle unter normalen Umständen wünschen.“

Trotz der Lockerungen in einigen Bundesländern – und der damit verbundenen Möglichkeit auf Urlaub – werde niemand seinen Urlaub verbringen können, wie er es kennt. Es werde keine vollen Strände oder Berghütten geben, so Maas.

„Generell wird der ländliche Raum in diesem Jahr beim Sommerurlaub eine besondere Rolle spielen. Denn der Tourismus muss sich ein bisschen besser verteilen“, sagte Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes.

Hier können Sie im Sommer Urlaub machen Mallorca, Teneriffa und Co: Ist Urlaub auf den Inseln schneller möglich?

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sieht das ähnlich. Die CDU-Politikerin rät besonders zu Urlaub in ländlichen Regionen, so beispielsweise auf dem Bauernhof oder in Ferienwohnungen. Diese Ansicht vertritt auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß: „Es steht für viele Heimaturlaub auf dem Programm.“

Trotz der Lockerungen ist es wichtig, die aktuelle Corona-Fallzahlen im Blick zu halten. Steigen die Zahlen wieder, ist auch eine Rückkehr zu den strengeren Auflagen möglich.

Lesen Sie mehr: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Reproduktionsfaktor für Deutschland.

Mehr zum Thema Coronavirus:

(ck/fmg/bef/küp/dpa/AFP)