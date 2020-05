Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Urlaub im Ausland: In diese Länder können Sie 2020 reisen

Die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt weiterhin bis zum 14. Juni für nicht notwendige, touristische Reisen

Jedoch möchte Außenminister Heiko Maas die Reisebeschränkung im Anschluss falls möglich für europäische Länder aufheben

Voraussetzung für einen Urlaub im Ausland ist aber, dass die Zahl der Corona-Infizierten nicht massiv steigt

Viele Länder planen, die touristische Einreise bald wieder zuzulassen – so auch Italien

Das beliebte Urlaubsland will ab dem 3. Juni wieder Touristen ins Land lassen

Berlin. Wo vor einigen Wochen Urlaub im Ausland noch höchst unwahrscheinlich schienen, kommt langsam aus unterschiedlicher Richtung Bewegung ins Spiel. So berät an diesem Montag, 18. Mai, Außenminister Heiko Maas mit EU-Reiseländern über ein Ende der Reisebeschränkungen.

Konkret ist Maas mit Vertretern folgender Länder im Gespräch:

Spanien,

Italien,

Österreich,

Griechenland,

Kroatien,

Portugal,

Malta,

Slowenien,

Zypern und

Bulgarien

Der Außenminister betonte bereits, dass er die aktuell bestehende Reisewarnung möglichst ab dem 15. Juni für europäische Länder aufheben will. Ein vollständiges Ende der wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an der deutschen Grenze hat das Bundeskabinett für den 15. Juni vorgesehen.

Vorsichtiger Optimismus in Bezug auf einen Urlaub im Ausland ist also erlaubt, denn vor dem Hintergrund der aktuellen Lockerungen wird ein Urlaub im Ausland trotz Corona-Krise immer wahrscheinlicher. Doch welche Regeln gelten aktuell? Wo könnte Urlaub 2020 außerhalb der Bundesrepublik möglich sein? Und wie bereitet sich die Reisebranche vor? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten sowie die Regeln in den beliebtesten Urlaubsländern.

Urlaub in Europa – Was plant die EU?

Die EU-Kommission empfiehlt, die Binnengrenzen in Europa vorsichtig zu öffnen. Sie hat Leitlinien vorgelegt, mit denen sie EU-Mitgliedsstaaten unterstützen will, Grenzkontrollen stufenweise aufzuheben. Ziel ist es, den Tourismus beziehungsweise Urlaubsreisen in alle EU-Länder koordiniert zu ermöglichen.

Demnach sieht der Stufenplan vor, zunächst die Grenzen zwischen Ländern fallenzulassen, die die Pandemie gut und auf ähnlichem Niveau eingedämmt haben. Mehrere EU-Staaten könnten sich zu neuen Zonen der Reisefreiheit zusammentun. Auch Luftbrücken seien vor diesem Hintergrund möglich.

Zunächst wird es deshalb vermutlich sehr unterschiedliche Reisebedingungen in der EU geben. Bis der Schengenraum wieder zur generellen Reisefreiheit zurückgekehrt sein wird, wird noch einige Zeit vergehen. Bislang sind einige als beliebte Urlaubsländer bekannte EU-Staaten mit eigenen Regeln hervorgeprescht.

Griechenland: Wie sehen die Pläne aus?

Hoffnungsvoll sind die Signale aus Griechenland. Die Tourismusbranche setzt auf einen verspäteten Saisonbeginn im Juli oder August und macht nun in der EU massiv Druck. Bei einem Videogipfel der EU-Regierungschefs rief der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis seine Kollegen dazu auf, Reisen so schnell wie möglich wieder zuzulassen.

In diesem Zusammenhang will die Regierung den Tourismus schrittweise hochfahren. So sollen zum Beispiel klare Abstandsregeln und regelmäßige Tests für Hotelmitarbeiter eingeführt werden, damit möglicherweise ab Anfang Juli ausländische Gäste Urlaub in Griechenland machen können. Voraussetzung für die Einreise soll jedoch ein negativer Coronatest im Heimatland sein.

Menschen sonnen sich an einem Strand von Athen: Die griechische Regierung will den Tourismus schrittweise wieder hochfahren. Foto: Milos Bicanski / Getty Images

Diese Regeln gelten in Griechenland:

Alle organisierten Strände und Badeanstalten sind wieder offen – allerdings gibt es strenge Regeln. So sind nur 40 Menschen pro 1000 Quadratmeter erlaubt, der Abstand zwischen den Sonnenschirmen muss vier Meter betragen, Strandbars dürfen nur verpacktes Essen verkaufen und keinen Alkohol ausschenken

sind wieder offen – allerdings gibt es strenge Regeln. So sind nur 40 Menschen pro 1000 Quadratmeter erlaubt, der Abstand zwischen den Sonnenschirmen muss vier Meter betragen, Strandbars dürfen nur verpacktes Essen verkaufen und keinen Alkohol ausschenken Am 25. Mai sollen auch die griechischen Tavernen, Bars und Restaurants öffnen

Einreisende müssen laut Auswärtigem Amt damit rechnen, dass sie sich einem Covid-19-Test unterziehen müssen und dazu von den Behörden in einem Hotel untergebracht werden

unterziehen müssen und dazu von den Behörden in einem Hotel untergebracht werden Reisende müssen sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben

begeben Deutsche dürfen nicht über den Land- oder Seeweg nach Griechenland einreisen (Ausnahme: Fahrzeugführer im Warenverkehr)

nach Griechenland einreisen (Ausnahme: Fahrzeugführer im Warenverkehr) Der Fährbetrieb für den Passagierverkehr wurde eingestellt

für den Passagierverkehr wurde eingestellt Direkte Flugverbindungen zwischen Deutschland und Griechenland sind derzeit bis mindestens 15. Mai eingestellt

Urlaub auf Mallorca – Wie steht es um Reisen nach Spanien?

Spanien ist eines der bleibtesten Urlaubs-Länder der Deutschen. Dennoch gelten hier strenge Regelungen, da die Coronavirus-Pandemie in Spanien fatale Auswirkungen hatte. Am Montag, 18. Mai, betonte die Regierung in Madrid laut dpa, dass man frühestens ab Ende Juni mit einer weitgehenden Grenzöffnung für Touristen rechnen könne. Der vorläufig noch bis zum 23. Mai geltende Notstand soll – laut Ministerpräsident Pedro Sánchez – um einen weiteren Monat bis Ende Juni verlängert werden.

Zumindest für eine Reise auf die balearischen Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza oder Formentera besteht Hoffnung. Die Inseln setzten sich seit längerem für die Errichtung eines „sicheren Tourismuskorridors“ ein. Zuletzt hatte sich die regionale Regierungschefin Francina Armengol optimistisch gezeigt: „Die touristische Saison ist noch nicht verloren.“

Coronavirus: Kanaren und Balearen öffnen sich Coronavirus- Kanaren und Balearen öffnen sich

Diese Regeln gelten in Spanien:

Der bis zum 24. Mai geltende Alarmzustand und die damit verbundenen Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit im gesamten Land werden voraussichtlich um einen Monat verlängert

und die damit verbundenen im gesamten Land werden voraussichtlich um einen Monat verlängert Die Grenzen bleiben weiterhin geschlossen

Im öffentlichen Raum dürfen sich Personen nur einzeln bewegen – und zwar ausschließlich für notwendige Erledigungen wie etwa den Lebensmittel-Einkauf, den Kauf pharmazeutischer Produkte, Arzt- und Krankenhausbesuche oder zur Unterstützung von Bedürftigen

bewegen – und zwar ausschließlich für notwendige Erledigungen wie etwa den Lebensmittel-Einkauf, den Kauf pharmazeutischer Produkte, Arzt- und Krankenhausbesuche oder zur Unterstützung von Bedürftigen Pro Tag ist ein einstündiger Aufenthalt im Freien zum Spazierengehen oder sportliche Aktivitäten gestaffelt nach Altersgruppen erlaubt

zum Spazierengehen oder sportliche Aktivitäten gestaffelt nach Altersgruppen erlaubt Ab 15. Mai müssen sich Menschen, die trotz geschlossener Grenzen einreisen dürfen, weil sie in Spanien eine Erstwohnung oder eine Arbeitsstelle haben, müssen sich nach der Einreise in eine 14-tätige häusliche Quarantäne begeben

begeben In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Maskenpflicht , der öffentliche Verkehr wurde stark reduziert

, der öffentliche Verkehr wurde stark reduziert Die spanischen Häfen sind für Kreuzfahrtschiffe gesperrt

Besteht Hoffnung für Urlaub in Italien?

Italien ist eines der Länder, die besonders stark von dem Ausbruch des Coronavirus betroffen sind. Doch nun gibt es Hoffnung auf Genuss in der Toskana, Strandurlaub an der Adriaküste oder Kultur in Florenz und Rom: Ab dem 3. Juni sind Einreisen aus dem Ausland nach Italien wieder erlaubt. Auch innerhalb Italiens kann man dann wieder reisen. Bis dahin gelten in dem Land im Süden Europas weiterhin strenge Regeln.

In jedem Fall sollen überall Abstandsregeln gelten und Sonnenschirme am Strand weit genug voneinander weg stehen. Buchungen für den Zugang zu Strandbädern sollen verhindern, dass die Menschen zu dicht aneinander in der Sonne braten. Buffets in Hotels sind verboten. Desinfektionsmittel müssen überall bereit stehen.

Diese Regeln gelten in Italien:

Wegen der Covid-19-Ausbreitung gilt in Italien eine Notfallverordnung

Die Einreise nach Italien ist derzeit nur für berufsbedingte Fahrten, wegen nachweislicher gesundheitlicher Gründe oder „sonstige absolute Notwendigkeiten“ gestattet

ist derzeit nur für berufsbedingte Fahrten, wegen nachweislicher gesundheitlicher Gründe oder „sonstige absolute Notwendigkeiten“ gestattet Über die Anerkennung im Einzelfall entscheidet die italienische Grenzpolizei

entscheidet die italienische Grenzpolizei An Flughäfen und Häfen sowie im Überlandverkehr werden Gesundheitskontrollen mit Temperaturmessungen durchgeführt

mit Temperaturmessungen durchgeführt Unter ausländischer Flagge fahrende Passagier- und Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht in italienischen Häfen anlegen

dürfen nicht in italienischen Häfen anlegen Einreisende müssen sich im örtlichen Gesundheitsamt registrieren und haben die Pflicht zu einer 14-tägigen Isolation

Ab dem 18. Mai dürfen Friseure, Kosmetikstudios, Einzelhandel, Bars und Restaurants unter Einhaltung strenger Abstandsregeln wieder öffnen. Außerdem dürfen sich Menschen innerhalb ihrer Region frei bewegen

wieder öffnen. Außerdem dürfen sich Menschen innerhalb ihrer Region frei bewegen In Südtirol öffnen die Hotels schon wieder Ende Mai.

Die Grenze zu Österreich bleibt weiterhin geschlossen.

Ab dem 3. Juni will Italien seine Grenzen wieder für Touristen öffnen. Die zweiwöchige Quarantänepflicht nach Einreise soll ab dem Zeitpunkt nicht mehr greifen

will Italien seine Grenzen wieder für öffnen. Die zweiwöchige Quarantänepflicht nach Einreise soll ab dem Zeitpunkt nicht mehr greifen In ganz Italien gelten Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit. Ab dem 3. Juni soll das Reisen zwischen den Regionen aber wieder erlaubt sein

Wird Urlaub in Frankreich möglich sein?

Auch ob 2020 ein Urlaub in Frankreich möglich sein wird, ist noch ungewiss. Doch Frankreichs Staatssekretär für Tourismus hat sich dafür ausgesprochen, bis Ende Juni so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich wieder zu öffnen. Er wünsche sich, dass zum 21. Juni, dem Tag des Sommerbeginns, ein Maximum der Orte wieder Besucher empfangen könne, sagte Jean-Baptiste Lemoyne der Sonntagszeitung „Le Journal du Dimanche“. Laut dpa werden jedoch Große Museen wie der Louvre in Paris ihre Türen wohl nicht vor September öffnen. Kleinere Museen dürfen schon wieder Besucher empfangen (Stand: 18. Mai).

Am 25. Mai solle ein zeitlicher Ausblick für die Wiedereröffnung im Tourismus-Bereich gegeben werden, sagte der Staatssekretär.

Diese Regeln gelten momentan in Frankreich:

Seit dem 11. Mai wurde die strikte Ausgangssperre aufgehoben , seither dürfen Geschäfte wieder öffnen. Restaurants, Cafés, große Museen und andere touristische Attraktionen bleiben aber geschlossen

, seither dürfen Geschäfte wieder öffnen. Restaurants, Cafés, große Museen und andere touristische Attraktionen bleiben aber geschlossen Eine Wiedereröffnung von Cafés und Restaurants soll ab dem 2. Juni in den als grün eingestuften Départements möglich sein

Generell bleiben auch Strände und öffentliche Parks geschlossen , die Regeln dazu können sich aber nach Pandemielage regional unterscheiden

, die Regeln dazu können sich aber nach Pandemielage regional unterscheiden Der öffentliche Personennahverkehr und der Fernverkehr sind stark eingeschränkt , es gilt eine Maskenpflicht

, es gilt eine Personen, die nach Frankreich einreisen, müssen einen wichtigen Einreisegrund nachweisen und eine internationale Einreisebescheinigung mit sich führen

und eine internationale Einreisebescheinigung mit sich führen Frankreich plant frühestens zum 15. Juni eine schrittweise Öffnung der Grenzen

Urlaub in Kroatien – besteht Hoffnung?

Kroatien hat die Sommersaison noch nicht aufgegeben und will deutsche Urlauber begrüßen. Das Land will den Tourismus stufenweise wieder hochfahren. Der kroatische Tourismusminister Gari Cappelli betonte zuletzt, die EU-Länder sprächen über die Öffnung sogenannter „Touristenkorridore“. Zunächst müssten allerdings Epidemiologen befragt und Kriterien für den Schutz der Urlauber aufgestellt werden. Lesen Sie hier: Urlaub in Kroatien 2020: Ist Reisen trotz Corona möglich?

Blick auf den Nationalpark Plitvicer Seen: Kroatien hat die Urlaubssaison 2020 noch nicht aufgegeben. Foto: micheyk / Getty Images/iStockphoto

Diese Regeln gelten in Kroatien:

In Kroatien gilt seit dem 19. März eine generelle Einreisesperre mit wenigen Ausnahmen

mit wenigen Ausnahmen Sofern eine Einreise gestattet ist und aus einem Covid-19-Risikogebiet erfolgt, muss sich der Reisende in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben

begeben Es werden verstärkt Einreisekontrollen und Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen durchgeführt

Wird ein Urlaub in der Türkei 2020 möglich sein?

Die Türkei, die auch ein beliebtes Reiseland bei Deutschen ist, bereitet sich auf die Tourismussaison vor. Ende Mai will das Land den inländischen Reiseverkehr aufnehmen, im Juni hofft es auf internationale Urlauber.

Hotels und Restaurants unterliegen dabei nach Angaben des Tourismusministers Mehmet Nuri Ersoy strengen Auflagen. So müssen etwa Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, Personal in Hotels soll eine Pandemie-Ausbildung erhalten. Gepäck wird mit Desinfektionsmitteln behandelt.

Zudem sollen Urlauber nach der Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs bei der Einreise in die Türkei auf das Coronavirus getestet werden. Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines hatte ihren Flugstopp zuletzt bis zum 1. Juni verlängert.

Diese Regeln gelten in der Türkei:

Derzeit gilt für Menschen aus mehrere von Covid-19 betroffene Staaten ein Einreiseverbot , auch für Reisende aus Deutschland

, auch für Reisende aus Deutschland Reguläre Flüge aus der Türkei an internationale Destinationen sind derzeit generell ausgesetzt, es gibt noch vereinzelte Ausnahmen

aus der Türkei an internationale Destinationen sind derzeit generell ausgesetzt, es gibt noch vereinzelte Ausnahmen Die türkischen Land- und Seegrenzen nach Griechenland und Bulgarien sind seit dem 19. März geschlossen

nach Griechenland und Bulgarien sind seit dem 19. März geschlossen Es gilt eine Ausgangssperre mit stundenweisen Ausnahmen für chronisch Kranke sowie für Menschen über 65 und unter 20 Jahren

für chronisch Kranke sowie für Menschen über 65 und unter 20 Jahren Für 15 statt wie zuvor für 31 Städte und Provinzen gelten an allen Mai-Wochenenden generelle Ausgangssperren

Es herrscht Maskenpflicht auf Märkten, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln

auf Märkten, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln Restaurants und Gaststätten sind nur für den Außer-Haus-Verzehr geöffnet

Urlaub in Österreich: Trotz Corona-Krise möglich?

Wenn schon nicht in der Ferne, dann vielleicht im Nachbarland? In Österreich dürfen Hotels, Tourismusbetriebe und Sehenswürdigkeiten am 29. Mai wieder für Urlauber öffnen. Bis Mitte Juni gibt es offiziell noch Kontrollen an der Grenze zu Österreich.

Diese Regeln gelten in Österreich:

Die Ausgangsbeschränkungen in Österreich wurden am 1. Mai aufgehoben

in Österreich wurden am 1. Mai aufgehoben Ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen muss weiter eingehalten werden

zu anderen Personen muss weiter eingehalten werden Öffentliche Veranstaltungen mit maximal zehn Teilnehmern dürfen wieder stattfinden

dürfen wieder stattfinden Auch Geschäfte mit mehr als 400 Quadratmetern dürfen seit 2. Mai wieder öffnen

mit mehr als 400 Quadratmetern dürfen seit 2. Mai wieder öffnen Ab 15. Mai dürfen Gastronomiebetriebe unter strengen Auflagen wieder Gäste empfangen

unter strengen Auflagen wieder Gäste empfangen In Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Maskenpflicht

Die Mundschutzpflicht gilt auch im Eingangsbereich sowie an der Rezeption von Hotels

Personen, die aus Deutschland einreisen wollen, müssen ein ärztliches Attest über einen negativen Covid-19-Test, das nicht älter als vier Tage ist, vorweisen

Niederlande und Belgien – Was muss man zu Reisen in diese Länder wissen?

Nicht nur ein Österreich-Urlaub, auch eine Reise in die Niederlande dürfte in diesem Sommer kein Problem sein. Während ein Holland-Besuch jetzt schon möglich ist, bleibt jedoch ungewiss, ob es mit einer Fahrt nach Belgien klappen könnte.

Diese Regeln gelten in den Niederlanden:

Zwischen den Niederlanden und Deutschland finden derzeit keine Grenzkontrollen statt

statt Ab dem 1. Juli sollen alle Campingplätze und Ferienparks wieder voll geöffnet werden

wieder voll geöffnet werden Museen dürfen ab 1. Juni wieder Besucher empfangen

dürfen ab 1. Juni wieder Besucher empfangen Restaurants, Cafés, Strandpavillons und Kneipen dürfen jeweils maximal 30 Gäste bewirten. Ab Juli sind dann bis zu 100 Gäste erlaubt

dürfen jeweils maximal 30 Gäste bewirten. Ab Juli sind dann bis zu 100 Gäste erlaubt Wer von Flughäfen in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in die Niederlande einreist, muss ein sogenanntes Gesundheitszeugnis mit sich führen; die Einreise kann verweigert werden

in die Niederlande einreist, muss ein sogenanntes Gesundheitszeugnis mit sich führen; die Einreise kann verweigert werden Reisende aus diesen Gebieten sollen sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben

Windmühlen in Kinderdijk bei Rotterdam: Reisen in die Niederlande sind aus Deutschland derzeit schon möglich. Foto: Brzozowska / Getty Images

Diese Regeln gelten in Belgien:

Nicht zwingend notwendige Grenzübertritte, dazu zählen vor allem touristische Reisen, sind verboten

Die Maßnahmen waren im März bis zum 8. Juni angekündigt worden

Die Maßnahmen waren im März bis zum 8. Juni angekündigt worden Reisebeschränkungen sollen nur gelockert werden, wenn die Virus-Situation in den Nachbarländern vergleichbar ist

Das öffentliche Leben in Belgien ist stark eingeschränkt, der öffentliche Personennahverkehr reduziert

Geschäfte, Restaurants, Schulen und kulturelle Veranstaltungsorte sind geschlossen

Es gelten Ausgangsbeschränkungen , Abstandsregeln und eine Empfehlung zum Tragen von Schutzmasken

, Abstandsregeln und eine Empfehlung zum Tragen von Schutzmasken Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August untersagt

(jkali/dpa/AFP)