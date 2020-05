Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Urlaub in Kroatien 2020: Ist Reisen trotz Corona möglich?

Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Urlaubsplanung 2020 zum Kraftakt. In vielen Ländern gelten zur Eindämmung des Virus strenge Einreisestopps, Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen. Beliebte europäische Reiseländer wollen aber trotzdem an der Urlaubssaison 2020 festhalten – auch Kroatien rechnet mit Touristen. Die Hoffnung auf einen Sommerurlaub an der Adria wächst.

Ist momentan Urlaub in Kroatien möglich?

Derzeit ist eine Einreise nach Kroatien für touristische Zwecke nicht möglich. Das Land setzt aber alles daran, im Sommer 2020 wieder Urlauber ins Land zu lassen – unter Wahrung von Vorsichtsmaßnahmen wie beispielsweise Abstandsregelungen am Strand. Für Kroatien ist der Tourismus essenziell: Die Branche war 2019 für 17 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt verantwortlich.

Krunoslav Capak, Leiter des Kroatischen Instituts für Öffentliche Gesundheit (HZJZ) betonte im kroatischen Fernsehen, dass es im Sommer Fremdenverkehr in seinem Land geben werde. „Es wird aber nicht mehr so sein wie früher, es wird keine Massen am Strand mehr geben“, ergänzte er. Es sei wichtig, dass sowohl Polizei als auch Bademeister darauf achteten, dass Badende den Sicherheitsabstand einhalten. „Handtuch an Handtuch in der Sonne liegen wird es nicht geben.“

Welche Regelungen gelten in Kroatien zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie?

In Kroatien sind am 11. Mai weitere Lockerungen der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus in Kraft getreten. Restaurants mit Außenbereich dürfen erste Gäste empfangen, Einkaufszentren öffnen ihre Pforten. Auch Fernverkehr und Inlandsflüge sind wieder möglich. Private Treffen mit bis zu zehn Personen sind erlaubt, sofern der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Auch Kitas und Grundschulen sind wieder geöffnet. Eine Maskenpflicht gibt es nicht.

Wie stark ist Kroatien vom Coronavirus betroffen?

Kroatien ist vom Coronavirus vergleichsweise milde betroffen: Das Land verzeichnete am Montag insgesamt 2.187 Fälle, von denen 1.764 bereits wieder genesen sind. 90 Personen sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben (Stand: 11. Mai 2020, 12:00). Besonders die bei Touristen beliebten Küstenregionen hatten kaum Infektionen zu beklagen. Aus Istrien wurden in den vergangenen Wochen überhaupt keine Neuerkrankungen mehr gemeldet.

Kroatien: Ist trotz Coronavirus eine Einreise möglich?

Am 19. März hat Kroatien eine generelle Einreisesperre verhängt. Inzwischen hat das Land seine Grenze aber wieder für EU-Bürger geöffnet, die aus wirtschaftlichem Interesse, geschäftlichen oder dringenden persönlichen Gründen einreisen wollen. Eine Einreise aus touristischen Gründen ist derzeit noch nicht möglich. Die kroatische Regierung will aber in den kommenden Tagen entscheiden, wann Touristen wieder die Grenze überqueren dürfen.

Die weltweite Reisewarnung der Bundesregierung gilt noch bis zum 14. Juni. Eine zweite Rückholaktion für Deutsche im Ausland soll es nach Angaben von Außenminister Heiko Maas (SPD) nicht geben.

Ist Camping-Urlaub in Kroatien möglich?

Kroatien plant die stufenweise Inbetriebnahme verschiedener touristischer Einrichtungen. Zuerst sollen Campingplätze wieder ihre Tore öffnen. Einen konkreten Termin für die Wiedereröffnung der Plätze für ausländische Urlauber gibt es aber noch nicht.

Kann man in Kroatien ein Ferienhaus mieten?

Privatzimmer und Ferienwohnungen in Kroatien sollen nach der Eröffnung von Campingplätzen wieder für Reisende zur Verfügung stehen. Wann das passiert, ist noch unklar.

Kann 2020 der Spring Break Europe in Kroatien stattfinden?

Zum Spring Break Europe am Strand von Zrce werden jedes Jahr rund zehntausend Urlauber erwartet. Der österreichische Veranstalter hat den Termin vom 29. Mai bis 1. Juni zur Überraschung zahlreicher Ticketinhaber noch nicht abgesagt, weist aber auf seiner Homepage darauf hin, die aktuelle Situation im Blick zu behalten, um eventuell über eine Verschiebung zu entscheiden.

Nach Kroatien mit dem Auto – geht das?

Kroatien soll derzeit mit seinen Nachbarländern Österreich, Slowenien und Tschechien darüber verhandeln, wann Urlauber wieder mit dem Auto über die Grenze dürfen. Dies würde auch die Öffnung von entsprechenden Autobahn-Korridoren einschließen. Ein konkretes Datum ist allerdings noch nicht bekannt.

(mit dpa)

