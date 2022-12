Berlin. Die USA haben geschafft, was lange als unmöglich galt: Energie mit der Kernfusion gewinnen. Dies könnte die Welt grundlegend verändern.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den USA ist ein historischer Durchbruch auf dem Feld der Kernfusion gelungen. Erstmals wurde beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie gewonnen als verbraucht, wie US-Energieministerin Jennifer Granholm am Dienstag in Washington verkündete. „Einfach ausgedrückt ist dies eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des 21. Jahrhunderts“.

Dem Team des staatlichen Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Kalifornien ist es demnach gelungen, zum ersten Mal im Plasma mehr Energie bei einem Fusionsexperiment freizusetzen als in das Plasma selbst geflossen ist – ein Meilenstein auf dem Weg zur Erschließung einer Energiequelle, mit deren Hilfe klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen produziert werden könnte. (pcl/dpa)