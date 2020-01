Verärgerte Eltern und Tagesmütter mit Zukunftsängsten

Bisher bezahlte die Familie 85 Euro im Monat für die achtstündige Tagesbetreuung plus Essengeld. Ab 1. April werden nun 243 Euro plus Essengeld gefordert. Die Summe macht die Eltern sprachlos, nicht zuletzt weil die Eichsfelderin hörte, dass eine Tagesmutter nicht teurer als ein Kindergartenplatz sei. Darauf verließ sich die Familie.

Nun ist die Kallmeröderin wie andere Mütter und Väter, die ihren Nachwuchs unter drei Jahren tagsüber in die Obhut einer Tagesmutter gegeben haben, sauer, und das ist milde ausgedrückt. Doch schwarz auf weiß haben sie es gelesen: Der Kreistag hat die Kostenbeiträge in der Kindertagespflege neu festgesetzt und drastisch angehoben.

„Unser Sohn ist noch keine zwei Jahre, daher wird er im Kindergarten in Kallmerode nicht aufgenommen. In Leinefelde gibt es keine freien Plätze. Da mein Mann und ich berufstätig sind, brauchen wir eine Betreuungsmöglichkeit und fanden bei der Tagesmutter eine sehr gute. Jetzt wird das Geld zum Knackpunkt.

Die Frage steht, das Kind selbst zu betreuen, aber dann müssten wir beruflich kürzer treten. Macht das ein Arbeitgeber mit?“, fragt die Eichsfelderin. Ihr Kleiner sollte bis zum dritten Lebensjahr bei der Tagesmutter betreut werden. „Nun müssen wir uns das überlegen“, meint die Mutter, die auf Nachfrage erfuhr, dass ein Kindergartenplatz in Kallmerode wesentlich weniger kosten würde.

Katrin Schleiff versteht den Unmut der Eltern. Sie ist Tagesmutter – selbstständig und hat den Landkreis als Partner. Mit der neuen Regelung seien die Tagesmütter „zwar finanziell minimal besser gestellt“, doch sämtliche Urlaubstage, „man kann sie nehmen, aber sie werden nicht bezahlt“, seien gestrichen worden. Auch für Fortbildungen gebe es kein Geld mehr, ebenso wie für Feiertage und auch keines, wenn man über zehn Tage krank sei, sagt sie. Mit der Neuregelung, die den Müttern und Vätern immense Kosten beschert, hat sie ein Problem. Wenn Eltern vorher 170 Euro für die Betreuung gezahlt haben, müssen sie nun 345 zahlen, rechnet sie ein Beispiel vor.

„Die Kinder wurden gern zu uns gebracht, unsere Arbeit wurde geschätzt, jetzt wird sich das mancher nicht mehr leisten können. Und wenn wir teurer sind als ein Kindergartenplatz, dann wird man die Konsequenzen ziehen“, ist sich Katrin Schleiff sicher. Ihrer Meinung nach hat die Politik versagt. Doch der schwarze Peter liegt bei den Tagesmüttern. Sie müssen den Eltern von Angesicht zu Angesicht erklären, was auf sie zukommt. Wenn jemand 100, 150, oder 200 Euro mehr als für einen Kindergartenplatz aufbringen müsse, sei das wohl schwer zu vermitteln, weiß die Tagesmutter. Und für sie wie einige ihre Mitstreiterinnen steht fest: „Wir waren bislang gut genug, jetzt wo die Krippen- und Kindergartenplätze ausgebaut sind, sieht das anders aus.“ Die Frauen sehen sich als Lückenbüßer.

Katrin Schleiff liebt ihre Arbeit und die „Naturhüpfer“, so werden die Kleinen, die sie betreut, genannt. In Zukunft, davon geht sie aus, wird es schwer für sie werden, alle fünf Betreuungsplätze, die sie bietet, zu belegen.

Gehört hat Katrin Schleiff, dass Tagesmütter schon jetzt mit dem Gedanken spielen, aufzuhören. „Dass die Beiträge so hoch sind, dass das Ganze so kurzfristig angesetzt wurde und rückwirkend zu zahlen ist, das belastet nicht nur die Eltern, sondern auch uns“, erklärt sie und sieht nicht nur ihre Existenz gefährdet. Denn investiert haben die meisten Tagesmütter in Räumlichkeiten und Ausstattung, damit sich die Kinder wohlfühlen.

04.05.2016 Beinrode In der Kindertagespflegestelle "Natur-Hüpfer" auf dem Gut Beinrode betreut betreut Katrin Schleiff zur Zeit fünf Kinder. Foto: Eckhard Jüngel Foto: zgt

Katrin Schleiff muss vier, besser noch fünf Kinder in Vollzeit betreuen, damit sich ihre Arbeit auszahlt. Ob sie künftig auf diese Zahlen kommt, das weiß sie noch nicht. Bei den Eltern „ihrer“ Kinder sind die neuen Bemessungsbescheide mittlerweile eingetroffen. „Zwei sind ordentlich verärgert, von anderen weiß ich, dass sie Widerspruch einlegen“, erzählt sie.

„Absolut unzufrieden“ mit der Kreistagsentscheidung und der gegenwärtigen Situation ist ein betroffener Vater. Dass es von Zeit zu Zeit finanzielle Anpassungen geben muss, versteht er. „Aber nicht so. Diese Preiserhöhung ist eine Frechheit vom Landkreis.“ Auf die Kostenexplosion konnte er sich nicht einstellen. Auch ihn traf sie unerwartet. Sein Kind wird von einer Tagesmutter betreut. Ein Kitaplatz habe zu der Zeit nicht zur Verfügung gestanden, berichtet der Vater.

„Wir sind 120 Prozent mit der Kindertagespflege zufrieden und haben sogar um ein Jahr verlängert. Wir schätzen die Tagesmutter, die Zeiten sind flexibel, die Betreuung und die Beschäftigungsangebote sind gut. Die Kinder werden gefördert, die Tagesmutter geht mit ihnen viel raus “, sagt der Vater, der „definitiv“ Widerspruch gegen den Bescheid einlegen will, auch wenn er davon ausgeht, dass es wenig Aussicht auf Erfolg gibt.

„Eine langsame Steigerung von 10, 15 Prozent hätten wir verstanden, aber eine Verdopplung des Beitrages verstehen wir nicht“, bringt er seinen Ärger auf den Punkt. Dass es für die Tagesmutter schwer wird, weiß er und bedauert es. Am 1. September wird sein Kind – so war es auch geplant – einen Kindergarten besuchen. Doch bis dahin muss die Familie die hohen Kosten händeln, die nicht eingeplant waren. Unter einem familienfreundlichen Kreis und Land versteht der Vater etwas anderes.

Gedanken um die Zukunft macht sich dieser Tage auch Diana Schlotterhose von der „Schnullerbande“ in Teistungen. Tagesmutter, das war für sie die berufliche Perspektive. Herzblut steckte sie nicht nur in die Gestaltung der Räume. „Ich werde erst einmal abwarten, bis die Eltern ihre Bescheide haben, und sehen, wie sie reagieren“, so die Teistungerin. Doch die Frage, ob ihre Investitionen richtig waren, drängt ich ihr zwangsläufig auf. „Ich wollte die nächsten 20 Jahre Tagesmutter sein, dafür habe ich mich mit dem Herzen entschieden“, so Diana Schlotterhose.

Große Sorgen bereitet die Entscheidung der Kreistagsmitglieder auch der Interessengemeinschaft Kindertagespflege Eichsfeld. Sie sucht nach Lösungen, hat sich bereits an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, an einen Fachanwalt sowie an die Kommunalaufsicht des Landkreises gewandt.