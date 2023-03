Veranstaltungstipps fürs Wochenende: Schmücken, schauen und fair schlemmen in Saalfeld-Rudolstadt

Der Saalfelder Ostereierbaum steht in diesem Jahr wieder an der Orangerie im Schlosspark. Am Wochenende beginnt das Schmücken.

Saalfeld-Rudolstadt. Was neben Eselsnacht und Theaterpremiere am Wochenende noch los ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Zwei Wochen vor Ostern und an dem Wochenende der Zeitumstellung ist der Veranstaltungskalender im Landkreis mehr als gut gefüllt. Er bietet mit der seit langem schon ausverkauften Eselsnacht in Bad Blankenburg das Comeback eines Klassikers im Städtedreieck. Die Premiere von „Romeo und Julia“ am Sonnabend im Theater Rudolstadt ist ebenso schon an anderer Stelle angekündigt wie das Sinfoniekonzert der Thüringer Symphoniker Freitag und Sonnabend im Meininger Hof.

Und dass der Schauspieler Winfried Glatzeder am Sonnabend im No. 8 in der Rudolstädter Freiligrathstraße zu Gast ist und amüsant und authentisch über sein Leben auf Leinwand und Bühne zwischen Berlin, Hamburg und Düsseldorf erzählt, war hier auch schon ein Thema. Aber es ist noch mehr los an diesem Wochenende. Hier noch fünf Tipps für kleinere Veranstaltungen im Landkreis:

1. Schmücken des Ostereierbaums in Saalfeld

Frühlingshafte Temperaturen machen Lust auf Ostern – der Freundeskreis des Ostereierbaum Saalfeld ist schon fleißig am Organisieren. Geschmückt wird der Baum im Saalfelder Schlosspark am Sonnabend und Sonntag jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr.

Am Osterwochenende wird es dann in Kooperation mit dem Bildungszentrum Saalfeld an der Orangerie ein buntes Programm mit Live-Musik, Kinderspielen, Oster-Flohmarkt und Tombola geben.

2. Osterbaum als Frühlingsbote

Zum traditionellen Osterbaumschmücken wird am Sonnabend von 14.30 bis 18 Uhr in den Bürgerpark im Kopernikusweg eingeladen. Aus einer kleinen lustigen Aktion von Bewohnerinnen und Bewohnern während der Pandemie ist eine liebevolle Tradition geworden.

Begleitet wird dies von einem kleinen Fest mit beheiztem Zelt, guter Versorgung, Hüpfburg und musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Neusitz. Eigene Ostereier zum Schmücken können mitgebracht werden.

3. Finissage mit Künstlergespräch

In der Saale-Galerie in Saalfeld werden Theresa Berger und Oliver Bekiersz am letzten Tag der Ausstellung „Anonym“ zu Gast sein, um Fragen von Galerieleiterin Ricarda Straub-Unger und den Besuchern beantworten zu können.

Beginn ist am Sonnabend 15 Uhr in der Saale-Galerie

4. Faires Spenden-Frühstück im Weltladen

Der Eine-Welt-Verein Saalfeld-Rudolstadt lädt am Sonntag ab 10.30 Uhr im Weltladen Rudolstadt am Schulplatz/Ecke Kirchgasse zum Frühstück.

Das Angebot von fair gehandeltem Kaffee, Tee, Säften und Brotaufstrichen wird mit Brötchen, Butter, Wurst und Käse aus dem Bio-Laden Rudolstadt ergänzt.

5. Kunstfilm im Cineplex

Der Dokumentar- und Kunstfilm „Exhibition on Screen – Mary Cassatt: Porträt moderner Frauen“ wird am Sonntag um 16 Uhr im Rudolstädter Cineplex gezeigt.

Der Film erzählt die fesselnde Geschichte eines tiefen sozialen und kulturellen Wandels: die Geschichte einer Zeit, in der die Frauen für ihre Rechte kämpften und die Kunst zu einer ganz neuen Sprache fand. Mary Cassatt und die von ihr porträtierten modernen Frauen standen im Zentrum dieser Entwicklung.