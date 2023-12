Verdi ruft zum Arbeitskampf: Weitere Streiks im Thüringer Handel

Mitarbeiter von mehreren Unternehmen sind am Freitag in den Warnstreik getreten (Symbolbild).

Erfurt. Beschäftigte mehrerer Einzelhandelsunternehmen und Großhändler in Thüringen streiken am Freitag.

Am Freitag ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) Thüringer Beschäftigte der Einzelhandelsunternehmen Ikea, Kaufland, Netto, H&M sowie Beschäftigte der Großhändler Metro und Selgros in den Arbeitskampf.

Nach sechs Verhandlungsterminen ohne Ergebnis in der Tarifrunde des Einzel- und Versandhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigten die Beschäftigten ihre Entschlossenheit, dem Arbeitgeberverband endlich ein reallohnsicherndes Tarifangebot abzutrotzen, teilt Verdi in einer Pressemitteilung mit.

Am 3. November endete die sechste Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung des Einzel- und Versandhandels Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ergebnislos. Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde, was einer Anhebung des Eckgehalts um rund 15 Prozent entspricht. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber bieten lediglich Erhöhungen im Umfang von 10 Prozent an – allerdings gestreckt auf zwei Jahre. Die Arbeitgeberseite verweigere die Fortsetzung der Verhandlungen, teilt die Gewerkschaft mit.

