Verpflichtend: Weniger Salz und Zucker im Thüringer Schulessen

Qualitätsstandards beim Schul­essen sind in Thüringen jetzt Pflicht.

Jena. Mit dem neuen Schuljahr sind Qualitätsstandards für die Mittagsversorgung in Thüringen verpflichtend. Deswegen ist der Freistaat damit eine Ausnahme.

Zu Beginn des neuen Schuljahres sind die Qualitätsstandards für die Mittagsverpflegung verpflichtend. Thüringen ist damit eine Ausnahme: Bisher sind entsprechende Standards nur in wenigen anderen Bundesländern gesetzlich verankert. Die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE sehen dazu unter anderem ein tägliches Angebot von Gemüse vor. Außerdem sollte wie bisher an zwei Tagen in der Woche Fleisch oder Wurst und einmal wöchentlich Fisch auf dem Teller landen.