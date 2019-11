Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vögel und Kugeln: Weihnachtsbaumschmuck aus Lauscha gefragt

Rund, rot und glänzend: Das ist die gängige Vorstellung der Christbaumkugeln. Dass es auch anders geht, zeigt Roger Müller aus Lauscha im Süden Thüringens. Schmuck in Form von Vögeln etwa liege in diesem Jahr voll im Trend, sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Müller ist Geschäftsführer von Krebs Glas Lauscha.

An diesem und am kommenden Wochenende findet in der Stadt der 29. Kugelmarkt statt. Die Region ist bekannt für ihre lange Tradition der Glasbläserei. Der Ort gilt als sogar Geburtsstätte von Weihnachts- und Adventsschmuck aus Glas.

Allen Trends zum Trotz seien aber auch nach wie vor klassische Weihnachtsbaumkugeln in den Farben Rot, Gold und Silber bei den Menschen begehrt. Am Gesamtabsatz des Unternehmens mache trendiger Weihnachtsbaumschmuck etwa zehn Prozent aus. Auf die klassischen Formen und Farben entfielen die übrigen 90 Prozent.

Große Nachfrage nach Advents- und Baumschmuck aller Art

Der Handelsverband Thüringen erwartet in diesem Jahr ein gutes Weihnachtsgeschäft. Nach Einschätzung der Einzelhändler sind viele Menschen in diesen Tagen bereit, Geld für schöne Dinge oder Geschenke auszugeben. „Grundsätzlich ist die Konsumlage in Thüringen gut“, sagt der Landesgeschäftsführer des Handelsverbands, Knut Bernsen. Trotz mancher Absatzprobleme in der deutschen Exportindustrie sei die Nachfrage bundesweit vorhanden.

Und die ziehe nicht erst in der Vorweihnachtszeit an, so Müller. Schon seit drei Monaten spüre sein Unternehmen eine große Nachfrage nach Advents- und Baumschmuck aller Art. Dabei habe vor allem der Absatz über das Internet noch einmal zugenommen. Insgesamt sei die Nachfrage sogar noch größer als im vergangenen Jahr. Auch der Handelsverband hofft darauf, dass die Einzelhändler im Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr drei Prozent mehr als im Vorjahr umsetzen werden.

