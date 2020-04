Rettungskräfte haben es am Sonntag mit einem tragischen Bahn-Unfall zu tun bekommen. Ein vierjähriger Junge wurde von einem IC erfasst. (Symbolbild)

Gardelegen. Ein vier Jahre alter Junge ist in Sachsen-Anhalt von einem Intercity-Zug erfasst worden. Das Kind verstarb noch an der Unfallstelle.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Intercity-Zug erfasst – Vier Jahre alter Junge gestorben

Ein vier Jahre alter Junge ist in Sachsen-Anhalt von einem Intercity-Zug erfasst worden und gestorben. „Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich um ein Unfallgeschehen“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Eltern des Jungen seien in der Nähe gewesen und hätten bereits nach dem vermissten Kind gesucht.

Die Gleise auf der Bahnstrecke Wolfsburg-Berlin seien ohne Hindernisse auch für einen Vierjährigen zügig von Wohnsiedlungen in der Nähe erreichbar, sagte ein Sprecher. Der Junge aus Gardelegen starb am frühen Samstagabend direkt an der Unfallstelle. Die Bahnstrecke war für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.

(dpa/br)