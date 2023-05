Walpurgisnacht und Biker-Ausfahrt lockt Tausende auf den Domplatz in Erfurt

Bilder vom Biker-Gottesdienst in Erfurt und anschließender Ausfahrt

Am 1. Mai haben sich in Erfurt über 1000 Menschen auf dem Domplatz versammelt, um den Biker-Gottesdienst zu verfolgen. Im Anschluss starteten 755 Motorräder in Richtung Bahnhof Rennsteig.

Foto: MARCUS SCHEIDEL und Casjen Carl