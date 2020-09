Alicia von Rittberg ist ab dem 17. September in „Hello Again – Ein Tag für immer“ zu sehen.

Sie drehte mit Superstar Brad Pitt, war eines der Serien-Gesichter der „Charité“, doch ihr neuer Film stellt Bambi-Preisträgerin Alicia von Rittberg vor ganz neue Herausforderungen: Ihre Figur in „Hello Again – Ein Tag für immer“ (ab 17. September im Kino) wiederholt unfreiwillig einen entscheidenden Tag in ihrem Leben. Doch noch aufregender ist für die 26-Jährige die Realität: In der ist sie auf einer unendlichen Selbstentdeckungsreise.