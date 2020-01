Was tun in den Winterferien? Mit Skiern oder Snowboard Thüringens Pisten hinab

Oberhof

Snowboarder fahren den Fallbachhang in Oberhof hinab. Foto: Marco Kneise Foto: zgt

Der Fallbachhang Oberhof ist mit seiner 800 Meter langen Skipiste eines der beliebtesten Skigebiete in Thüringen. Eine künstliche Beschneiungsanlage sorgt für beste Ski-Bedingungen. Besonders bei Familien ist die Alpinski-Piste sehr beliebt: Während die Großen in Schwüngen durch den Schnee wedeln, können die Kleinen die ersten Schritte auf Skiern im Winterlernland - dem Areal für die Kinderskischule - erproben. Snowboarder kommen im angeschlossenen Snowpark - eigens von einheimischen Snowboardern kreiert - ganz auf ihre Kosten.

Am Skilift werden bis zu 1950 Personen pro Stunde den Hang hinaufbefördert. Der Lift überquert während der sechs minütigen Fahrzeit viermal die Bob- und Rennschlittenbahn Oberhof. Im Bereich der Talstation befindet sich ein Winterlernland mit einem Förderband. Freestyler können sich im Snowpark austoben. Die Talstation des Skilifts erreicht man über die Alte Tambacher Straße in der Nähe der LOTTO Thüringen Skisport-HALLE Oberhof.

Infos:

Anfahrt: Zur Talstation in Oberhof am Stadtplatz rechts abbiegen Richtung Rodelbahn und zur Bergstation von Oberhof in Richtung Grenzadler an der L1128

Parkmöglichkeiten: An der Talstation gibt es zwei große Parkflächen und an der Bergstation entlang der Tambacher Straße zum Grenzadler, L1128. Von den kostenfreien Parkplätzen "Am Wadeberg"(749), "Im Gründle" (800)und "Kurpark" erreichen Sie die Buslinie 422 zum Grenzadler(1,30€/Person), kostenfrei mit der Oberhof-Card.

Besonderheiten: Flutlichtanlage, Snowpark, Winterlernland, Gastronomie Tal- und Bergstation, Skiverleh an Talstation

Altenfeld

Der Skilift Am roten Hoor ist für Einsteiger und Kinder sehr gut geeignet, da man hier in aller Ruhe seine ersten Schwünge im Schnee ziehen kann. Auch Snowboardfahrer, die noch nicht so sicher auf ihrem Brett stehen, sind hier genau richtig. Die Piste ist knapp 300 Meter lang. Freitags ist die Abfahrt bis in die Abendstunden (21 Uhr) hinein belebt, denn ab 17.30 Uhr wird das Flutlicht angeschaltet. Der Lift liegt außerhalb von Altenfeld in Richtung Kahlert und Neustadt, ist allerdings nur geöffnet, wenn genügend Schnee liegt. Die Halbtageskarte kostet für Erwachsene vier Euro und für Kinder 2,50 Euro. Unmittelbar neben der Talstation befindet sich der kostenlose Parkplatz.

Wer sich zwischendurch aufwärmen möchte, kann dies in der Albert-Schweitzer-Hütte tun, die an der Bergstation des Skilifts liegt. Eine eigene Ski-Ausleihe hat Altenfeld nicht mehr, dafür gibt es in den Nachbarorten Neustadt am Rennsteig und Masserberg zwei Skiverleihe.

Brotterode

In unmittelbarer Nähe der Inselbergschanze am Ortsrand von Brotterode befindet sich der Skilift Am Seimberg. Mit einer Hangneigung von acht Prozent und einem Höhenunterschied von 96 Metern ist der Berg besonders für Familien mit Kindern gut geeignet. Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

Infos:

Anfahrt: über die Straße am Seimberg in Richtung Schanzenanlage Werner-Lesser-Skisprung-Arena

Parkmöglichkeiten:an der Talstation

Besonderheiten: Beleuchtung, Skiverleih und Skischule

Gehlberg

Skilift Am Ritter in Gehlberg. Foto: Christoph Vogel Foto: zgt

Am Ortsausgang von Gehlberg in Richtung Schmücke ist der Skilift Am Ritter zu finden. Mit einem Höhenunterschied von 90 Metern ist die 350 Meter lange Piste auch für Anfänger geeignet. Sofern es das Wetter zulässt, wird der Lift freitags beleuchtet. Dann ist bis 22 Uhr Nachtski möglich. Um sich aufzuwärmen und zu stärken, gibt es am Lift einen Imbiss mit Heißgetränken und kleinen Speisen. Die kostenlosen Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe des Lifts.

Die Skilifte Schmücke und Froschwiese sind ebenfalls beliebt, wobei der Skilift Am Ritter der längste und größte Skilift ist.

Bad Tabarz

Mitten im Thüringer Wald am Fuße des Inselsberges findet sich der bei Wintersportlern beliebte Ort Bad Tabarz. Das höchstgelegene Ski-Areal befindet sich direkt auf dem Inselsberg und bringt es auf fast 900 Meter Höhe. Auf drei Pisten mit einer Gesamtlänge von über zwei Kilometern kommen Wintersportfreunde auf ihre Kosten. Ein Schlepplift bringt die Besucher zum Start.

Infos:

Anfahrt:: Hauptverkehrsstraße Bad Tabarz Richtung Brotterode oder Anfahrt über Inselbergplateau

Parkmöglichkeiten: Parkplatz Talstation Schenkenwiese, Parkplatz Kleiner Inselsberg

Sein zweites Wintersportgebiet gibt es im Ortszentrum am Datenberg. Auch hier wurde ein Ski-Lift installiert. Die sanften Hänge sind für Neulinge im Ski-Alpin-Bereich ausgesprochen geeignet; außerdem ist das Gelände ein beliebtes Rodelgebiet.

Info: