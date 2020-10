Der Kindergarten befindet sich zusammen mit der Grundschule im Bildungszentrum in Sitzendorf. Wegen eines positiven Coronatestergebnisses bleibt er ab Montag geschlossen.

Wegen Corona: Kindergarten in Sitzendorf bleibt zu

Wegen eines positiven Corona-Testergebnisses bleibt der Kindergarten Sitzendorf ab Montag vorsorglich geschlossen. Darüber informierte Sitzendorfs Bürgermeister Martin Friedrich am Sonnabend auf seiner Facebookseite. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Das Gesundheitsamt und die Eltern seien informiert, so Friedrich. Die Behörde werde alle Kontaktpersonen kontaktieren. Betroffene Eltern, Großeltern und so weiter werden gebeten, bis dahin Kontakte zu weiteren Personen zu vermeiden. „Bitte achten Sie auf sich und andere Personen und bleiben Sie gesund!“ so das Gemeindeoberhaupt.

Der Kindergarten Sitzendorf befindet sich in einem Gebäude mit der Staatlichen Grundschule. Seit dem Umbau zum Bildungszentrum stehen den Kindern 50 Plätze in vier Gruppen zur Verfügung, mit einem separaten Krippenbereich, der komplett neu ausgestattet ist. Träger des Kindergartens „Weltentdecker“ ist seit 23 Jahren die AWO Rudolstadt.