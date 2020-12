Viersen. Der Gangster-Rapper Kollegah muss vor Gericht. Er soll eine Schreckschusspistole in seinem Auto gehabt haben, aber keinen Waffenschein.

Kollegah ist ohne Zweifel einer der bekanntesten Rapper Deutschlands. Der Halbkanadier, der mit bürgerlichem Namen Felix Blume heißt, spielt in seinen Songs oft mit seinem Image als Krimineller – ein klassischer Vertreter des Gangster-Raps.

Nun muss sich der 36-Jährige mal wieder vor Gericht verantworten. Das Landgericht Viersen klagte Kollegah am Dienstag wegen des Verdachts auf unerlaubten Waffenbesitz an. Polizisten wollen in Blumes Auto im Jahr 2019 eine echt aussehende Schreckschusspistole entdeckt haben. Den dafür benötigten kleinen Waffenschein habe der Rapper allerdings nicht besessen.

Kollegah: Rapper soll Schreckschusspistole besessen haben

Wegen unerlaubten Waffenbesitzes hatte das Amtsgericht einen Strafbefehl in Höhe von 12.000 Euro verhängt. Da Kollegah gegen dieses Urteil in Berufung gegangen war, musste der Fall vor Gericht verhandelt werden.

Der Rapper schlachtet den Fall immer wieder aus, um sein Gangster-Image zu stärken. Schon im Januar 2020 postete Felix Blume in Video auf Instagram, in dem augenscheinlich Einheiten der Polizei auf seinem Grundstück zu sehen waren. Sie sollen die Waffe, deren Besitz jetzt in Viersen verhandelt wird, gesucht haben.

Mit seine Social-Media-Aktivitäten erreicht Kollegah über die verschiedenen Netzwerke über drei Millionen Menschen.

Kollegah sorgte 2018 für das Ende des „Echo“

In der Vergangenheit stand er immer wieder in der Kritik – zum Beispiel nach seinem Auftritt beim „Echo“-Musikpreis.

Dort hatte er 2018 den Song „0815“ aufgeführt und mit der Zeile „mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen“ einen Skandal ausgelöst – der schließlich zum Ende des Musikpreises führte. Kollegah wurde Antisemitismus vorgeworfen, weshalb er anschließend zusammen mit seinem Musiker-Kollegen Farid Bang die KZ-Gedenkstätte in Auschwitz besuchte. (te/dpa)