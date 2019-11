Auch in diesem Jahr erstrahlt der Marktplatz wieder weihnachtlich-festlich. Der Lichterglanz, der weihnachtliche Duft und die zahlreichen Händler stimmen am 1. Adventswochenende auf die Adventszeit ein.

Weihnachtliche Erzeugnisse, Glühwein und Zimtsterne warten auf die Besucher des Weihnachtsmarktes. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm, der Weihnachtsmann kommt zu Besuch und eine Modellbahnausstellung im Stadthaus ist ein weiterer Höhepunkt.

Stollenanschnitt, Feuerwerk und Lampionumzug

Traditionell wird das Apoldaer Lichterfest von Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand am 29. November, um 17 Uhr, auf dem Marktplatz eröffnet, indem er den Weihnachtsbaum in festlichem Glanz erstrahlen lässt. Anschließend sind alle herzlich eingeladen mit dem Bürgermeister und der Kreativecke Kühn im Rathausfoyer gemeinsamen zu basteln.

Die Highlight-Beleuchtung am Markt kann dank der intensiven Unterstützung bei der Sponsorensuche durch die Wirtschaftsförder-Vereinigung Apolda-Weimarer Land e. V. ebenfalls wieder installiert werden und taucht den Markt in ein idyllisches Licht.

Höhepunkte des Lichterfestes bilden natürlich am Samstagabend der Lampionumzug, beginnend an der Lutherkirche, sowie das glanzvolle Feuerwerk um 19 Uhr. Vorher werden die 1. Thüringer Gugge-Musiker Apolda e. V. die Gäste musikalisch auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Am Samstagnachmittag findet um 15 Uhr eine ökumenische Andacht mit dem katholischen Bischof Dr. Ulrich Neymeyr sowie dem evangelischen Landesbischof Friedrich Kramer statt. Im Anschluss erfolgt der traditionelle Stollenanschnitt durch den Bürgermeister sowie die Bäckerei Beck.

Adventswerkstatt und Rätselspaß

Die Adventswerkstatt im Rathausfoyer lädt in diesem Jahr von 15 bis 18 Uhr zum Basteln ein. Hier können mit der evangelischen und der katholischen Gemeinde Adventskränze gestaltet werden.

Alle Rätselfreunde konnten seit 11. November bis heute am Lichterfesträtsel teilnehmen. Dafür waren in den Schaufenstern verschiedener Geschäfte der Stadt Buchstaben ausgehängt, die zu einem Lösungswort zusammengesetzt werden konnten. Am Lichterfest-Samstag sind dann alle Teilnehmer dazu aufgerufen, sich zur Auslosung auf dem Marktplatz zusammenzufinden. Es warten als Hauptgewinn zwei Karten für den Apoldaer Musiksommer 2020 mit Sarah Connor sowie Gutscheine und Präsentkörbe der teilnehmenden Geschäfte.

Hüttengaudi und weihnachtliche Weisen

Sowohl der Freitag- als auch der Samstagabend laden zum Feiern ein: Am Freitag findet die fast schon traditionelle Hütten-Gaudi statt, am Samstag heizt die Band PubGun dem Publikum ein.

Zum gemütlichen Ausklang am Sonntagnachmittag liest die Märchenoma zur Lesezeit im Rathausfoyer. Anschließend präsentiert der Glöckchenchor des Förderkreis Integration e.V. Lieder aus seinem Repertoire.

Am Sonntag gibt es dann noch von 13 bis 18 Uhr Programm auf dem Markt. Hier wird unter anderem der Apoldaer Faschingsclub (AFC) um 15.30 Uhr mit einer Tanzvorführung zu sehen sein. Und um 16.30 Uhr wird dann am 1. Dezember das erste Türchen des lebendigen Adventskalenders geöffnet.

Auch die Marktpassage lässt mit dem Männerchor Apolda sowie der Red Noses Christmas Band weihnachtliche Melodien erklingen und freut sich – wie die Händler der Innenstadt – auf viele Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Turmbläser, Glühwein und Modenschau

Um 16.50 Uhr werden an allen drei Tagen die Turmbläser vom Rathausturm zu hören sein. Wie in jedem Jahr laden einige beschauliche Stände zum vorweihnachtlichen Bummeln sowie den ein oder anderen Glühwein ein.

Zusätzlich im Programm: Die „Dunkeltruhe“ aus Apolda wird am Samstag, 30. November, ab 17 Uhr eine Modenschau präsentieren.

Damit der Weihnachtszauber und Lichterglanz auch in der Kreisstadt Apolda Einzug halten kann, hatte die Stadt Apolda im Oktober einen Aufruf für die Spende eines Weihnachtsbaumes gestartet. Es erreichten sie unzählige Zuschriften und Anrufe. Ein herrlicher Baum wurde im Kreis Weimarer Land gefunden und ziert nun den Marktplatz.

Die Stadt Apolda bedankt sich bei allen anderen Spendenwilligen an dieser Stelle recht herzlich!

Info: Die aktuellen Flyer für das Lichterfest sind in der Apoldaer Tourist-Information erhältlich. Änderungen im Programmablauf sind vorbehalten – aktualisierte Infos gibt es unter: www.apolda.deStadt Apolda