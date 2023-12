Berlin Je näher die Weihnachtstage rücken, desto mehr erleuchten Wohnungen und Häuser. In diesem Jahr zeichnen sich besondere Deko-Trends ab.

Weihnachten rückt immer näher: Damit wird es nicht nur höchste Zeit, sich Gedanken über Geschenke für die Liebsten zu machen – auch die diesjährige Weihnachtsdeko muss langsam her. Ob kunterbunt oder doch eher schlicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wer besonders viel Wert auf angesagte Dekoration geht, kann sich bei den Dekotrends 2023 Inspiration holen.

Adventszeit: Trend 1 – Puristische Adventskränze

Noch bevor die Tannen in allen Haushalten stehen, läutet die Adventszeit den Countdown zu Weihnachten ein. Für diejenigen, die nach einem solch intensiven Jahr die besinnliche Jahreszeit besonders ruhig und entspannt gestalten möchten, gilt: Weniger ist mehr. Weniger bedeutet nicht, dass nicht geschmückt wird – vielmehr geht es bei diesem Trend um eine möglichst natürliche, unaufgeregte Dekoration. Ein Adventskranz ohne viel Schnickschnack, dafür mit Extra-Grün und vielleicht sogar Kerzen in Erdtönen eignen sich für diesen Trend perfekt.

Weihnachten: Trend 2 – Kombination aus Dunkelrot und Kieferngrün

Grün wie die Tanne, rot wie die Weihnachtsmützen: Die Kombination dieser zwei Farben macht sich nicht nur auf einem klassischen Adventskranz gut: Der Mix aus Dunkelrot und Kieferngrün mausert sich auch für die restliche Weihnachtsdekoration eindeutig zum diesjährigen Trend. Wie wäre es also, den Weihnachtsbaum in diesem Jahr im Stil des Kranzes zu schmücken? Entscheiden Sie sich für einen echten Baum, runden Sie den Stil perfekt ab.

Eine trendige Farbkombination für Weihnachten ist Kieferngrün gepaart mit Dunkelrot. Foto: Unbekannt / Ina Fassbender/dpa-tmn

Deko an Weihnachten: Trend 3 – Schwarz und Weiß

Mann muss nicht alles Schwarz und Weiß sehen – kann man aber: Auch dieses Farbschema gehört zu den Trends des Jahres. Ob einen hell geschmückten Baum oder doch dunkle Christbaumkugeln an der Tanne, die Umsetzung ist ganz Ihnen überlassen. Fest steht, dass auch diese Dekoidee besonders Menschen gefallen dürfte, die ihre vier Wände am liebsten schlicht halten. Hier würde sich auch ein unechter Baum gut eignen – diese bekommt man mittlerweile sogar in einer weiß bestäubten Variante.

Weihnachtsdeko: Trend 4 - Gold und Silber

Dieser Dekotrend ist vor allem eines: glamourös. Mit hell leuchtenden Lichterketten, Lametta und Glitzerkugeln je nach Geschmack in Silber oder Gold verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in ein Winterwunderland der Extraklasse. Wer aufs Ganze gehen will, besorgt auch Kerzen in diesen Tönen und packt auch die Geschenke in Gold und Silber ein. Was für ein Extra-Hingucker unter der strahlenden Weihnachtstanne.

Adventszeit: Trend 5 – Zurückhaltende Dekoelemente

Wer Fan von Weihnachtsfiguren, Wandschmuck und Co. ist, kann diese nach Belieben auch in einer schlichten Variation in die diesjährige Dekoration einbinden. Besonders beliebt sind 2023 Lichthäuser und Miniatur-Weihnachtsbäume aus Papier. Die schlichten Dekostücke sind bei vielen Anbietern in verschiedenen Farben erhältlich und heben Ihre Weihnachtseuphorie nur dezent hervor.