Weihnachtszauber allerorten

Die Tage sind bereits merklich kürzer geworden und tiefere Temperaturen künden vom nahen Winteranfang – dies alles weist zugleich auf die bald beginnende Adventszeit hin, die sich bekanntlich bestens eignet, um heimelige Stunden mit den Lieben zu verbringen. Die Welterberegion Wartburg Hainich wartet dafür mit einem vielfältigen Angebot auf, um den Winter vor Ort voll auszukosten und das Jahr – je nach Geschmack – sportlich aktiv, kulturell, kulinarisch oder einfach nur ganz entspannt ausklingen zu lassen.

Da weihnachtliche Melodien in der Adventszeit eigentlich unverzichtbar sind, können sich Musikfreunde in vielen Städten und Gemeinden auf ein großes Angebot an Konzerten freuen. Während in Bad Tennstedt und Bad Langensalza klassische Weihnachtskonzerte auf dem Programm stehen, kann man in Eisenach auch modernen Interpretationen lauschen. Mit den „Swinging Christmas Melodies“ begeistern Otto Sauter & Ten of the Best am 30. November und am 1. Dezember auf der Wartburg mit raffiniert bearbeiteten klassischen Werken genauso wie mit swingenden Balladen. Auch an den beiden folgenden Wochenenden (7./8.12. und 13./14.12.) gibt es im Palas der Wartburg festliche Konzerte mit hochkarätigen Solisten.

Ein Konzertbesuch lässt sich gut mit einem Bummel über einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte in der Region verbinden. So versetzt zum Beispiel der historische Weihnachtsmarkt auf der Wartburg im Advent seine Besucher seit jeher in die Welt des historischen Handels und schon fast vergessener Handwerkskünste. Am 30.11./ 01.12., 07./08.12. und auch am 14./15.12. ist der Markt jeweils von 10 bis 19 Uhr für die Besucher geöffnet.

Ebensolches romantisches Burgenflair bietet der Weihnachtsmarkt auf der Creuzburg am 14. und 15. Dezember. Dort unterhalten zudem zahlreiche Musiker, Gaukler und Feuerkünstler die großen Besucher, und ein Märchenerzähler unterhält derweil die jüngeren Gäste.

Der Weihnachtsmarkt in der Eisenacher Innenstadt lädt zurzeit montags bis samstags ab 10.30 Uhr und an den Adventssonntagen jeweils ab 11.30 Uhr zum Verweilen ein. Zudem sind am 1. Dezember die Einzelhandelsgeschäfte in der Eisenacher Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

In der Adventszeit stehen vor allem Aktivitäten für Kinder hoch im Kurs. Eine schöne Tradition wird am Nikolausturm in Thamsbrück bei Bad Langensalza gepflegt. In dem ehemaligen Bergfried soll seit 1815 der Nikolaus wohnen – die Schüler der Grundschule Thamsbrück führen dort am 6. Dezember vor Ort ihr kleines Programm auf, um den Nikolaus mit Gesang und Gedichten aus seinem Schlaf zu erwecken.

Aktive kommen zum Beispiel bei der Adventswanderung am 15. Dezember im Nationalpark Hainich auf ihre Kosten. Zusammen mit den Rangern erkunden sie den Sperbersgrund und lernen die winterliche Landschaft kennen. Am gemütlichen Lagerfeuer lässt man die Wanderung am Abend mit leckerem Stockbrot gemeinsam ausklingen.

Mehr Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Interessierte beispielsweise auf der Webseite des Welterberegion Wartburg Hainich e.V.