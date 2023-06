In Jena ist ein weißer Pfau unterwegs. (Symbolbild)

Weißer Pfau seit zwei Tagen in Jena unterwegs

Jena. In Jena ist seit zwei Tagen ein herrenloser weißer Pfau unterwegs. Das Tier sorgte bereits für Aufregung auf der Bundesstraße.

Mehrfach wurde im Norden von Jena in den vergangenen zwei Tagen ein weißer Pfau von Zeugen gesichtet. Wie die Polizei mitteilte, ist das Tier am nördlichen Stadtrand im Bereich einer Gartenanlage in der Naumburger Straße beziehungsweise auf dem gegenüberliegenden Feld unterwegs.

Bis jetzt konnte der Pfau nicht eingefangen werden und die Polizei bittet weiterhin um Vorsicht. Das Tier machte es sich bereits auf der Bundesstraße in der Nähe gemütlich und mehrere Autofahrer mussten anhalten.