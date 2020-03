Weiter kein Ergebnis zu Coronavirus-Verdachtsfall im Ilm-Kreis

Arnstadt. Wegen des Verdachts auf eine Infektion mit dem Coronavirus haben Behörden am Freitag eine Grund- und Regelschule in Ichtershausen geschlossen. Ob der Unterricht am Montag weitergeht, blieb vorerst unklar. Der Grund: Das Laborergebnis lässt auf sich warten.

Der Laborbefund zum Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bei einem 15-Jährigen aus Amt Wachsenburg hat am Sonntag weiter auf sich warten lassen. Bis zum frühen Abend lag noch kein Ergebnis vor, wie eine Sprecherin des Landratsamtes auf dpa-Anfrage sagte. Eigentlich war das Ergebnis schon am Samstag erwartet worden, doch meldete die Berliner Charité eine Überlastung des Labors. Laut Landratsamt sollte nun bis Sonntagabend 20.00 Uhr entschieden werden, ob die betroffene Grund- und Regelschule in Ichtershausen auch am Montag geschlossen bleibt.

In Thüringen gibt es bisher keinen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus - ebenso wie in den anderen neuen Bundesländern. Der Schüler blieb zunächst weiter isoliert in den Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt. Er hatte nach einem Aufenthalt in einem Skilager in der Lombardei Grippe-Symptome gezeigt. Die Region gilt inzwischen als Risikogebiet für Infektionen mit dem neuartigen Virus. Wegen des Verdachts waren am Freitag die Schule des Jungen und eine im selben Gebäudekomplex untergebrachte Grundschule in Ichtershausen geschlossen worden. An beiden Schulen lernen knapp 400 Kinder und Jugendliche.

Die Berliner Charité hatte am Sonntag eingeräumt, dass bei den laufenden Tests auf das Virus nicht alles nach Plan läuft. „Seit Freitagnachmittag kommt es zu einer leichten Verzögerung bei der Testung von Sars-CoV-2-Proben, da eine Lieferung von Laborreagenzien nicht rechtzeitig eingegangen ist“, erklärte Charité- Sprecherin Manuela Zingl auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Am Montag wird dies behoben sein.“ Der Test selbst dauere etwa vier bis fünf Stunden, erläuterte Zingl. Zusätzliche Zeiten müssten für den Probentransport eingerechnet werden. „An der Charité/Labor Berlin werden die Tests täglich durchgeführt.“

Ein Labor unter dem Dach der Charité untersucht Proben von Menschen, die sich mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert haben könnten. Auftraggeber sind Behörden nicht nur in Berlin, sondern etwa auch in Brandenburg und Thüringen. Neben den Ilm-Kreis ist auch der Brandenburger Landkreis Dahme-Spreewald betroffen. Er erklärte, mit den Testergebnissen für fast 100 Mitarbeiter des Brandenburger Erlebnisbads Tropical Islands werde nunmehr für Montag und nicht mehr wie zunächst geplant am Sonntag gerechnet.

Für die Tests werden laut Charité Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum und gegebenenfalls auch den tiefen Atemwegen der Menschen genommen. Die Proben werden dann mittels eines molekularbiologischen Tests (Reverse-Transkriptase-PCR) auf das Sars-CoV-2-Virus untersucht.