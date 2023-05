Weitere Gäste für Krönung von König Charles bekannt

Peking Täglich kommen neue Details zur Krönung an die Öffentlichkeit. Nun steht auch fest, wen der Papst nach London schickt, und dass der chinesische Vizepräsident vor Ort sein will. Das sorgt für Unmut.

Der chinesische Vizepräsident Han Zheng will als Vertreter der Volksrepublik zur Krönung von König Charles III. reisen. Wie das Außenministerium in Peking heute mitteilte, soll Han Zheng auf Einladung von König Charles an der Zeremonie am Samstag in London teilnehmen.

Die mögliche Teilnahme des chinesischen Politikers hatte in Großbritannien bereits im Vorfeld für Unmut gesorgt, da Han Zheng maßgeblich für die Hongkong-Politik der Kommunistischen Partei während der Niederschlagung der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion verantwortlich war.

Nach anhaltenden Protesten und Forderungen nach mehr Demokratie hatte Peking vor drei Jahren ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong erlassen. Es dient den Behörden seitdem dazu, massiv gegen die Demokratiebewegung in Hongkong vorzugehen. Die ehemalige britische Kronkolonie steht seit der Rückgabe an China 1997 als Sonderverwaltungsregion unter chinesischer Souveränität.

Vertretung für den Papst

Auch der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin wird zur Krönung von König Charles III. nach London reisen. Der hohe Geistliche und Chefdiplomat des Kirchenstaates werde Papst Franziskus bei den Feierlichkeiten am Samstag in der Kathedrale Westminster Abbey vertreten, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls am Donnerstag mit. Parolin ist Chef des Staatssekretariats und gilt als Nummer zwei im Vatikan hinter dem Papst.