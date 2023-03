Berlin Zu Ostern peppt RTL die Kultshow "WWM" auf. In Spezialausgaben gibt es einen neuen Joker, auf den die Zuschauer schon lange warten.

Das gab es noch nie: Der Moderator Günther Jauch muss in den Oster-Sonderausgaben von "Wer wird Millionär" diesmal auch sein Wissen auf die Probe stellen. RTL hat für die Osterfeiertage am 9. und 10. April – jeweils zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr – zwei Mega-Folgen angekündigt. Fast vier Stunden soll die Rateshow dauern und mit einigen spannenden Neuheiten überraschen. Unter anderem dürfen sich die Kandidatinnen und Kandidaten erstmalig über einen ganz besonderen Joker freuen. Das könnte Sie auch interessieren: Ostern weltweit: Peitschenhiebe und Co. – skurrilste Bräuche

Wer wird Millionär: Der neue Günther-Jauch-Joker

Wie RTL mitteilte, bekommt der auserkorene Rate-Gast ein "goldenes Osterei" geschenkt. Darin befinde sich "eine Joker-Überraschung, die für den Verlauf des Spiels in jedem Fall eine große Hilfe sein kann". Gemeint ist ein Günther-Jauch-Joker. Wenn dieser zum Einsatz kommt, darf sich der oder die Spielende erstmals in der Geschichte von "Wer wird Millionär" vom Moderator beraten lassen und eine Frage mit seiner Hilfe beantworten.

Jauch selbst kennt die Antwort auf die Frage nicht und muss so wie bei einem Publikums- oder Telefonjoker unvorbereitet sein eigenes Wissen beweisen. Neu ist auch, dass Prominente die Auswahlfragen per Handyvideo stellen.

In der britischen Version der Sendung "Who wants to be a millionaire?" mit Jeremy Clarkson gibt es den Frag-den-Moderator-Joker übrigens schon seit 2018. Seit diesem Jahr ist klar, dass der umstrittene Moderator nur noch die kommende Staffel der Show moderieren wird. Clarkson fiel im Laufe seiner Karriere oft durch kontroverse und rassistische Äußerungen auf. Zuletzt stoß seine Kolumne im britischen Boulevardblatt "The Sun" auf Kritik, in welcher er Meghan Markle übel angriff. (fmg)

