Die 154. Ausgabe von „Wetten, dass...?" am 25. November wird die letzte mit Thomas Gottschalk sein. Jetzt sagt der Moderator warum.

Am 25. November wird Thomas Gottschalk zum letzten Mal die beliebte ZDF-Show „Wetten, dass...?“ moderieren. Nun wendet sich der Moderator in einem Instagram-Post an seine Follower und gibt eine ausführliche Erklärung zu seinem Rücktritt.

„Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei“, erklärt Gottschalk auf seinem Instagram-Kanal. Er sei dankbar, dass er diese Zeiten noch miterleben durfte.

„Bevor mir ein Autor vor der Show die Gags aufschreibt und man mir einen Stecker ins Ohr bastelt, über den mir ein Redakteur ständig 'Shitstorm-Warnungen' durchgibt oder mir erklärt, welche 'Celebrity' da gerade neben mir sitzt, mach ich mich vom Hof“, fährt der Showmaster fort.

Gottschalk über „Wetten, dass...?“-Rücktritt: Kein kompletter Abschied

Der Abschied vom erfolgreichen TV-Format „Wetten, dass...?“ beim ZDF sei aber kein Abschied von den deutschen Fernsehbildschirmen. Er wolle weiterhin als Moderator arbeiten, von nun an aber in anderen Formaten präsent sein.

Gleichzeitig möchte Gottschalk aber auch sein Leben abseits von den Kameras genießen. „Letzte Woche saß ich in einem Beach-Restaurant auf Ibiza, als am Nebentisch Leonardo DiCaprio mit seiner Entourage Platz nahm“, schreibt Gottschalk in seinem Instagram-Post. Der Schauspieler habe auch bereits auf seiner „Wetten, dass...?“-Couch Platz genommen. „Und auch er muss wissen: Irgendwann wird ein anderer Star seinen Platz am Beach bekommen. Da muss jeder durch.“

Gutes Verhältnis zu langjähriger Co-Moderatorin Hunziker

Zwar sei Michelle Hunziker bei seiner letzten Sendung nicht dabei, böses Blut gebe es aber nicht zwischen den beiden. „Der eine oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von 'Wetten, dass...?' vermissen und dabei vielleicht vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat und dass das ZDF sie mir keineswegs als 'betreuende Nachtschwester' an die Seite gestellt hat, weil ich nicht mehr wusste wo's lang ging“, räumt Gottschalk mit Gerüchten auf und lädt die Schweizerin ausdrücklich als Gast zu seiner letzten Show ein.

