Einem Bericht der WHO zufolge ist ein Kind an der rätselhaften Hepatitis verstorben

Leberentzündung WHO: Mindestens ein Kind stirbt nach mysteriöser Hepatitis

Berlin. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge starb ein Kind, mindestens 169 sind weltweit krank. Die Ursache des Ausbruchs wirft Fragen auf.

In immer mehr westlichen Ländern breitet sich seit Anfang April eine rätselhafte Hepatitis bei Kindern aus, deren Ursache noch immer nicht bekannt ist. Zwei Drittel der Leberentzündungen traten allein in Großbritannien auf. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Wochenende mitteilte, gab es inzwischen auch einen oder eine Tote.

"Mindestens ein Todesfall" sei der WHO seit dem Ausbruch mitgeteilt wurden, schrieb die Organisation in einem Report über das Krankheitsgeschehen. In welchem Land das betroffene Kind starb oder wie alt es war, erklärte sie nicht. Auch wann es verstarb, ist nicht bekannt.

Inzwischen zählt die WHO immer mehr Fälle der mysteriösen Erkrankung: Am 21. April waren 169 Erkrankungen bei Patientinnen und Patienten im Alter von einem Monat bis 16 Jahren gemeldet. 17 von ihnen (rund zehn Prozent) benötigten eine Lebertransplantation.

WHO: "Untersuchungen zur Ursache dauern an"

Noch gibt es viele Unklarheiten im Zusammenhang mit den Fällen: Der WHO zufolge sei noch nicht sicher, ob es aktuell zu einer Häufung von Hepatitis-Erkrankungen bei Kindern kommt oder ob die Fälle lediglich öfter entdeckt werden als gewöhnlich.

Keines der erkrankten Kinder war laut Untersuchungen mit klassischen Hepatitis-Viren infiziert. Zudem verläuft die Leberentzündung bei Kindern oft ohne oder mit gerinen Symptomen. Nun sollen die betroffenen Kinder laut WHO allerdings stark erhöhte Werte an Leberenzymen und Gelbsucht in sich getragen haben.

"Die Untersuchungen zur Ursache dauern an", erklärte die WHO am Wochenende. Eine Möglichkeit sei dabei das Adenovirus, eine Erregergruppe, die Bindehautentzündungen, Atemwegserkrankungen, aber auch Hepatitis hervorrufen kann. In 74 der Patienten und Patientinnen wurden demnach Adenoviren gefunden.

WHO: Keine Nebenwirkung der Corona-Impfung

Auch einen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie will die WHO überprüfen: Man könne sich vorstellen, dass Kinder nun anfälliger für Adenoviren sind, weil diese in der Pandemie weniger zirkulierten. Außerdem untersuchen die Experten und Expertinnen einen möglichen Zusammenhang zwischen Infektionen mit dem Adenovirus, dem Coronavirus und der aktuellen Hepatitis: 19 der Betroffenen waren mit beiden Viren infiziert.

Dass die Lebererkrankung eine Nebenwirkung der Corona-Impfung ist, schließt die WHO dagegen aus: Die meisten der Hepatitis-Betroffenen sei nicht gegen Covid-19 geimpft. Auch eine Verbindung mit Auslandsaufenthalten oder Reisen hält die WHO für unwahrscheinlich.

WHO: RKI bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Während die Erkrankung bereits in elf Ländern in Europa und Amerika aufgetreten ist, verzeichnete Großbritannien mit 114 bei weitem die meisten Fälle. Weitere Kinder mit Leberentzündungen gab es in Spanien, Israel, den USA, Dänemark, Irland, den Niederlanden, Italien, Norwegen, Frankreich, Rumänien und Belgien.

In Deutschland gab es bislang keinen Fall der rätselhaften Hepatitis. Das hatte das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag auch bereits gegenüber der Nachrichtenagentur dpa erklärt. Das RKI habe allerdings medizinische Fachgesellschaften und die Bundesländer informiert und diese um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Mehrere Viren können Hepatitiserkrankung auslösen

"Es gibt bisher keinerlei besorgniserregenden Signale für eine ungewöhnliche Häufung", sagte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Burkhard Rodeck, der dpa. "Grundsätzlich ist eine schwere Hepatitis bei Kindern eher selten."

Dass keine eindeutige Ursache gefunden werden könne, sei bekannt, so Rodeck. "In der Regel vermuten wir eine bislang unbekannte Virusinfektion", erklärte er. "Es kommen mehrere Arten von Viren in Frage, nicht nur die Hepatitisviren A bis E." Nicht bekannte Viren könne man entsprechend nicht diagnostizieren.

Hepatitis-Viren sind weltweit verbreitet und können auf unterschiedlichen Wegen in den Körper gelangen. Dazu gehören Sex, infiziertes Blut, verseuchtes Wasser oder kontaminierte Lebensmittel. (reba/ mit dpa)

