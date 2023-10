Berlin Autofahrer in Neuseeland beschallen die Straßen mit lauter Musik. Die Lieblingskünstlerin der Lärmbelästiger ist Céline Dion. Warum?

Früher waren es die Ghettoblaster auf der Schulter, mit denen vor allem Jugendliche durch die Straßen zogen. Heute haben einige Musikfans in Porirua, einer Gemeinde auf Neuseelands Nordinsel, eine nochmal deutlich nervigere Tradition angefangen: Sie fahren in ihren Autos durch die Straßen der 60.000-Einwohner-Stadt und beschallen sich dabei gegenseitig über Lautsprecher mit lauter Musik.

Die Lautsprecher werden teils über mehrere Reihen an den Autos montiert. Der Lärm, den sie gemeinsam produzieren, ist ohrenbetäubend. Die Musik, mit der sich die unterschiedlichen Gruppen an Musikfans „bekriegen“, sind Songs der beliebten kanadischen Sängerin Céline Dion. Doch so schön „The Power of Love”, „Because You Loved Me”, „My Heart Will Go On” oder „That’s the Way It Is” sind – um zwei Uhr morgens davon aufgeweckt zu werden, dürfte sicherlich die meisten Einwohner von Porirua verärgern.

Tatsächlich sind die Bürgerinnen und Bürger dort inzwischen schon so entnervt, dass sie eine Petition an die Bürgermeisterin gerichtet haben. „Genug ist genug“, schrieb der Petitionssteller Wes Gaarkeuken darin. Der Stadtrat von Porirua müsse handeln und die Ansammlung von Autos, „die zu jeder Nachtzeit laute Musik und Sirenengeräusche von sich geben“, stoppen. Etwa 40 Vorfälle will die Polizei lokalen Medien zufolge zwischen Februar und Anfang Oktober bereits verzeichnet haben.

Einwohner genervt: „Schlaf ist ein Menschenrecht“

Auch einige Kommentare unter der Petition zeigen die Frustration der Bevölkerung. „Schlaf ist ein grundlegendes Menschenrecht“, schrieb ein Unterzeichner da, während eine andere erklärte, dass sie die Petition nicht nur deswegen unterschreibe, weil sie „den Lärm“ und die „mangelnde Rücksichtnahme dieser Menschen“ satthabe, sondern weil sie Angst habe, dass jemand die Sache selbst in die Hand nehmen werde, um den Lärm zu stoppen. „Es wird nicht gut enden“, prophezeite sie.

Eine weitere Unterstützerin der Petition merkte an, dass die Sirenenschlachten manchmal stundenlang andauern würden. Und obwohl sie es genieße, Céline Dion bequem in ihrem Wohnzimmer und in Zimmerlautstärke zu hören, sei das bei den lauten Fragmenten zwischen 19 Uhr abends und zwei Uhr nachts anders, so die Frau.

„Sirenenschlachten“: Deshalb eignen sich Dion-Songs so gut

Laut eines Artikels im lokalen Medium The Spinoff sind die Schlachten Teil einer neuseeländischen Subkultur. Die Ursprünge für das eher ungewöhnliche Hobby lassen sich anscheinend unter der Bevölkerung der pazifischen Inselstaaten in Neuseelands größter Stadt Auckland finden.

Neben der Musik plärren Sirenengeräusche durch die Nacht. Letztendlich geht es darum, wer die lautesten und klarsten Geräusche produzieren kann. Musik von Céline Dion ist für die „Sirenenschlachten“ deswegen so beliebt, weil die Frau mit der Fünf-Oktaven-Stimme extrem hoch und klar singen kann. Doch laut der Bürgermeisterin von Porirua, Anita Baker, terrorisieren die „Sirenenkönige“ die Bewohnerinnen und Bewohner ihrer Gemeinde besonders mit eigenen Interpretationen von Dions Klassikern. „Sie spielen ein halbes Lied und drehen so an ihren Geräten herum, dass diese ein kreischendes Geräusch machen“, kritisierte Baker die Musikfans im Interview mit dem Guardian.

Bürgermeisterin scheitert bei Vermittlung: Waffenstillstand von kurzer Dauer

Die Bürgermeisterin dürfte sich nicht erst seit der Petition darüber bewusst sein, dass sie handeln muss. Dutzende Anwohner haben sich direkt bei Baker beschwert – darunter einige, die erwägen, die Stadt zu verlassen, falls das Problem weiterhin bestehen bleibt. Laut Baker gab es schon einmal eine Art „Waffenstillstand“. Die Sirenengefechte wurden in Industriegebiete außerhalb der Wohnorte verlegt und mussten um 22 Uhr enden. Doch im letzten Jahr verlagerten sich die Kämpfe dann doch wieder ins Stadtzentrum und in die Wohngebiete. „Es vibriert in der ganzen Stadt“, klagte Baker. Das liege auch an der geografischen Lage ihres Ortes in einem Becken. „Es ist wirklich frustrierend.“

Als wäre das alles nicht genug, gab es zuletzt Beschwerden, dass einige der Lautsprecher und Sirenen gestohlen seien. Doch Paul Lesoa, einer der lauten Musikfans, stritt dies im Interview mit The Spinoff ab. „Es mag eine Minorität geben, die sich die Lautsprecher illegal beschafft“, erklärte er dort. Die meisten Anhänger der Subkultur würde sie aber legal in lokalen Geschäften kaufen oder aus Übersee bestellen.

Lesoa verteidigte sein Hobby: Obwohl er verstehe, dass sich einige Leute daran stören würden, würden die Sirenen eine Beschäftigungsalternative für junge Männer aus den indigenen pazifischen Völkern darstellen – abseits von Clubs, Gangs und Arbeitslosigkeit. Selbst wenn eine große Gruppe von Männern, die um Autos versammelt sind, auf so manch einen einschüchternd wirken könne – laut Lesoa sei die Aktivität eigentlich von dem Wunsch angetrieben, Ärger zu vermeiden und Kreativität auszudrücken. Dafür habe sich die Gruppe nach eigenen Angaben bereits um eine Genehmigung für legale Events dieser Art bemüht, so Lesoa: „Aber es ist schwer, damit ernst genommen zu werden.“