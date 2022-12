Wenige Monate nach der Entdeckung ihres Skeletts in der Uckermark steht fest: Die "Dame von Bietikow" lebte in der Jungsteinzeit vor mehr als 5000 Jahren. Damit ist sie eine Zeitgenossin der bekannten Gletschermumie "Ötzi". Eine spannende Erkenntnis, weil es aus dieser Epoche sehr wenige Schriftquellen gibt.

Berlin/Stockholm Bei Ausgrabungen in Schweden haben Archäologen einen Wikingerschatz gefunden. Darunter war eine Münze, die nur aus Büchern bekannt war.

Archäologen haben nahe Stockholm einen Wikingerschatz entdeckt - über eintausend Jahre alt ist und konnten ihn auf 400 n. Chr. zurückdatieren. Die Ausgrabungen wurden im Auftrag des National Historical Museums durchgeführt.

"So etwas erlebt man wahrscheinlich nur einmal im Leben", sagt die Archäologin und Entdeckerin Maria Lingström gegenüber dem "National Geographic". Unter den Fundstücken war ein außergewöhnliches Stück, das die Menschheit in der heutigen Zeit noch nie in natura gesehen hat.

Die Archäologin Marie Lingström hat unter einem freigelegten Haus aus der Wikingerzeit einen vergrabenen Schatz entdeckt. Foto: The Archaeologists, NHM (National Historical Museums)

Wikingerschatz: Das haben die Archäologen gefunden

Die Forschenden haben am Ort der Ausgrabung, dem heutigen Stadtteil Viggbyholm der kleinen Gemeinde Täby, inzwischen 20 Häuser und weitere Gebäude aus der Wikingerzeit frei gelegt. Unter den Ausgrabungsstücken waren Pfeile, Quarzsteine und Amulettringe.

Doch Lingström hat unter einem der Häuser eine außergewöhliche Entdeckung gemacht. Sie fand ein Tongefäß, das dort vor über tausend Jahren versteckt und vergraben wurde. Darin befand sich ein Wikingerschatz bestehend aus acht Hals- und zwei Armringen, einem Fingerring sowie Perlen und einem Bündel aus Leinen mit zwölf Silbermünzen.

Archäologen haben einen 1000 Jahre alten Wikingerschatz entdeckt. Darunter sind unter anderem Ringe und Silbermünzen. Foto: ACTA Konserveringscentrum

Besonderes Stück: Forscherin findet Münze, die nur aus Büchern bekannt war

Als die Archäologin mit der Ausgrabung unter der Projektleitung von John Hamilton und Magnus Lindberg begann, hatte sie "dieses außergewöhnliche Gefühl, es hört gar nicht mehr auf", berichtet sie im "National Geographic". Ihr Gefühl täuschte sie nicht, denn sie fand unter dem Wikingerschatz ein besonderes Stück. Es handelt sich dabei um eine außergewöhnliche Silbermünze, die aus der französischen Normandie stammt.

Wikingerschatz entdeckt: Unter den Funden der Archäologen befand sich eine besondere Silbermünze, die bislang nur aus Zeichnungen in Büchern bekannt war. Foto: ACTA Konserveringscentrum

Die Forschenden vermuten, dass die Münze im 10. Jahrhundert n. Chr. hergestellt wurde. Das Besondere daran sei laut Professor Jens Christian Moesgaard von der Universität Stockholm, dass die Forschung die Silbermünze bislang nur von Zeichnungen aus einem Buch aus dem 18. Jahrhundert kannte, berichtet "National Geographic".

Münzen: Archäologen ziehen Schlüsse auf Handelsverbindungen der Wikinger

Die zwölf gefundenen Münzen seien aus einem seltenem Silber und lassen Rückschlüsse auf die "weitreichenden Verbindungen" sowie den "blühenden Handel, der im Skandinavien der Wikingerzeit florierte" zu, erklärt die Archäologin gegenüber "National Geographic". Mehrere Münzen seien europäischen Ursprungs und repräsentierten Länder wie England, Böhmen und Bayern.

Unter den Münzen waren auch fünf sogenannten "Dirhams". Dabei handelt es sich um arabische Münzen. Diese weisen laut den Forschenden auf weiter entfernte Handelsrouten hin. Die Münzen seien laut Lingström allesamt sehr gut erhalten gewesen und dass "obwohl sie vor fast tausend Jahren hergestellt und deponiert wurden", erklärt die Archäologin.

Wikingerschatz entdeckt: Archäologen fanden unter anderem fünf arabische Münzen – sogenannte "Dirhams", die auf weitreichende Handelsrouten der Wikinger schließen lassen. Foto: ACTA Konserveringscentrum

Wikingerzeit: Münzen und andere Schätze wurden damals oft versteckt

Warum die wertvollen Münzen und Schmuckstücke in einem Tongefäß unter einem Haus vergraben wurden, ist noch unklar. Der Projektleiter John Hamilton äußerte gegenüber "National Geographic" die Vermutung, dass die Wikinger sich in schwierigen Zeiten womöglich dazu entschieden haben, ihre Schätze zu vergraben.