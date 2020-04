Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wild vom Rost zum Mitnehmen

An den kommenden Wochenende gibt es für alle Waldbesucher in der Gegend des Forsthauses Willrode ein besonderes Angebot. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten der derzeitigen Corona- Verordnung wird im Innenhof des Forsthauses am Samstag und Sonntag, jeweils von 12 bis 17 Uhr, der Rost brennen und es Wild vom Rost „to go“ geben.