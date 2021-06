Wohl bislang heißestes Wochenende des Jahres in Thüringen: Heftige Unwetter im Anmarsch

Erfurt/Leipzig. Im Saale-Orla-Kreis hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Wochenende die bisher höchste Temperatur des Jahres in Thüringen gemessen. Kühle Höhlen sorgen derweil für Erfrischung.

In Krölpa-Rockendorf im Saale-Orla-Kreis zeigte die Wetter-Messstation am Samstag 33,6 Grad als Tageshöchstwert, wie der DWD am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Damit sei zugleich der bisherige Thüringer Temperaturrekord an einem 19. Juni von 33,0 Grad aus dem Jahr 2013 leicht überschritten worden.

Zum bislang wärmsten Tag dieses Jahres reichte es am schwülheißen Samstag allerdings nicht: Der vorangegangene Freitag war mit 35 Grad, die in Jena gemessen worden waren, noch heißer. Es sehe aber bislang nach dem bisher heißesten Wochenende dieses Jahres aus, sagte ein DWD-Sprecher.

Thüringer schwitzen am Wochenende

Gemeinschaftliches Schwitzen in Thüringen: Der Freistaat hat sein bisher heißestes Wochenende in diesem Jahr erlebt. Bei landesweiten Temperaturen über der 30-Grad-Marke zog es viele Menschen in kühle Badegewässer oder an schattige Stellen in den Gärten.

In Gotha etwa war Abkühlung im am Samstag wieder eröffneten Südbad möglich. An den Kiesseen rund um Erfurt zogen viele Menschen sogar am Samstagabend während des Fußball-Europameisterschaftsspiels der deutschen Elf gegen Portugal das kühle Nass dem Fußball-Schauen vor.

Begrenzte Besucherzahlen in Freibädern

Mehrere Freibäder lassen angesichts der Pandemie-Bestimmungen Besucher nur in bestimmten Zeiträumen ein und arbeiten mit Vorab-Ticketbuchungen für die gewählten Zeiten. So ist etwa im Schwanseebad in Weimar, wo die Wassertemperatur am Samstag immerhin 26 Grad erreichte, am Wochenende der Zugang in zwei jeweils auf vier Stunden begrenzten Zeitfenstern möglich.

Andere Freibäder mussten Besucher abweisen, nachdem die Maximalzahl der Badegäste erreicht war.

Am Abend teils schwere Hitzegewitter möglich

Die für Sonntagabend und die Nacht zum Montag erwarteten Gewitter könnten nach den Prognosen der Meteorologen durchaus schwer ausfallen.

Im Thüringer Wald und südlich davon sei nicht nur mit Starkregen zu rechnen, sondern auch mit Hagel und Orkanböen, sagte eine DWD-Sprecherin. In den nördlichen Landesteilen sollen die Böen zwar nicht ganz so extrem ausfallen, dafür seien hier größere Regenmengen möglich.

Bereits am Samstagabend war mancherorts Platzregen teils mit Hagel niedergegangen, etwa in Jena.Wegen der sommerlichen Temperaturen bekam es die Polizei am Wochenende wiederholt mit Einsätzen wegen Ruhestörungen zu tun, etwa im Raum Suhl. Dort hatten sich Menschen wegen Lärmbelästigung bei geöffneten Fenstern und Türen beschwert.

In Jena, wo es am Wochenende zuvor bei lautstarken Feiern im Paradiespark zu Flaschenwürfen von Feiernden auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes gekommen war, blieb es diesmal nach Angaben eines Stadtsprechers ruhig.

Kühle Höhlen sorgen für Erfrischung bei Hitze

Bei Hitze suchen Thüringer und ihre Besucher unterdessen gern Abkühlung in Höhlen und Grotten des Landes. Dabei müssen sie jedoch nach wie vor mit gewissen Einschränkungen rechnen: So können an den Führungen in der Marienglashöhle in Friedrichroda maximal 30 Besucher teilnehmen. Allerdings war der Andrang in den vergangenen Tagen noch verhalten. «Wir haben ja erst vor wenigen Tagen wieder öffnen können und der Urlaubs- und Reiseverkehr hat noch nicht richtig Fahrt aufgenommen», heißt es.

Auch in den Saalfelder Feengrotten sind die Nachwirkungen der Corona-Pandemie noch spürbar. So muss beim Besuch ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, bei Führungen ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt. Zur notwendigen Kontaktnachverfolgung wird ein digitales System verwendet, das per Smartphone funktioniert.

