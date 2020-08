Jena. So wohnt es sich im ersten Nachwende-Haus in Jena. Ein Besuch bei Familie Busch, die frisch eingezogen ist.

Hochhaus K1 in Jena: So wohnt es sich im futuristischen Nachwendebau

So langsam zieht Leben ein in das neue , abgeleitet von Kastanienstraße 1. Genau dort an der Ecke zur Erlanger Allee in Jena-Lobeda erhebt es sich mit seiner futuristischen Architektur, deren hervorstechendes Merkmal der schräg aufgesetzte Würfel auf dem Gebäude ist.