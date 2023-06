Zehnter Lotto-Großgewinn für Thüringen

Suhl. Der Juni geht gut los: Die Thüringer Staatslotterie kann den zehnten Großgewinn und bereits den vierten Großgewinn bei der Zusatzlotterie Super 6 vermelden.

Ein Thüringer Glückspilz kann sich über eine Gewinnsumme von 100.000 Euro freuen. Der Lotto-Tippschein wurde online mit einer Laufzeit von acht Wochen abgegeben und hat bei der vergangenen Samstagsziehung einen Volltreffer bei der Zusatzlotterie Super 6 gelandet.

„Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin oder den Gewinner. Ich drücke all unseren treuen Kunden weiterhin kräftig die Daumen. Auf diese Weise kann das Jahr weiter verlaufen“, so Jochen Staschewski, Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie.

