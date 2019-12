Zu laut und zu viele Wildpinkler: Adventsmarkt hinter dem Erfurter Dom soll sterben

Den mittelalterlichen Adventsmarkt hinter dem Dom soll es 2019 nicht mehr geben. Veranstalter Wilfried Wolf hat von Weihbischof Reinhard Hauke erfahren, dass das Domkapitel beschloss, im nächsten Jahr keine Genehmigung mehr dafür zu erteilen.

Grund sind Beschwerden von Anwohnern, die sich von der allgemeinen Geräuschkulisse, den Musikdarbietungen sowie den spätabendlichen Wildpinklern gestört fühlen. Die Beschwerden gab es schon zum ersten Adventsmarkt hinter dem Dom im Jahr 2016. „Wir haben reagiert, aus Fehlern gelernt, Störfaktoren abgestellt und waren gesprächsbereit“, sagt Wilfried Wolf. Beschwerden kamen dennoch.

Nach der Ankündigung, der nunmehr dritte Markt an diesem Standort solle der letzte sein, regen sich nun erste Stimmen für den Erhalt des Adventsmarktes auf der Marienwiese.

Die Online-Petition „Rettet den mittelalterlichen Adventsmarkt hinter dem Dom“ ist an den Start gegangen, wie Lars Thieme von der Agentur Thiem Work berichtet. Unter einem weniger umständlichen Link als in den ersten Tagen wird sie ab heute erreichbar sein auf www.mittelalterlicher-weihnachtsmarkt.de , kündigt er an. Die Händler und Handwerker an den Ständen haben selbst eine Initiative gestartet. Sie sammeln bei Besuchern Unterschriften für den Erhalt des Adventsmarktes. „Der Zulauf ist wie in den beiden ersten Jahren gut“, sagt Wilfried Wolf. Auch Menschen von außerhalb finden ihn, genießen die besondere Atmosphäre und nutzen gern die Stufen vom Dom herunter auf die Marienwiese, solange diese wegen der einbrechenden Dunkelheit aus Sicherheitsgründen noch nicht geschlossen sind.

Auf die Idee von Weihbischof Hauke geht dieser Adventsmarkt ursprünglich zurück. Es soll abseits vom großen kommerziellen Getümmel vor Weihnachten, ein Angebot innezuhalten, sich zu besinnen. „Den Adventsgedanken stark machen“, dazu hatte es auch vorher schon Ansätze gegeben. Die Aktion „Folge dem Stern!“ auf dem städtischen Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz ist nur ein Beispiel. Ebenso das Entzünden der Kerzen des großen Kranzes auf den Domstufen am Domplatz.

Nicht dem vorweihnachtlichen Kommerz, sondern dem ursprünglichen Adventsgedanken Raum zu geben, auf diese Möglichkeit hat sich der Veranstalter laut Reinhard Hauke, der als Dompropst auch dem Domkapitel vorsteht, eingelassen. „Es sind Reaktionen von außen, die jetzt zur Absage des Domkapitels führen“, sagte er „Die Lautstärke der Musik ist besser geworden, aber manche finden die Toilette nicht.“ Zudem gab es den Hinweis von Denkmalschützern, die Marienwiese stehe auch unter Denkmalschutz. Für die Wiese hatte Wolf vor dieser Saison extra einen neuen Holzboden zum Überbauen angeschafft.

Dem Markt hinter dem Dom hatte schon im Sommer das Aus gedroht. Zu diesem Zeitpunkt waren aber bereits Verträge mit Händlern geschlossen, für die diese letzten Wochen des Jahres als Broterwerb enorme Bedeutung haben. Nun soll endgültig Schluss sein.

Das kam für Wilfried Wolf und seine Mannen jetzt aber trotzdem „aus dem Kalten“. Auf die Kritikpunkte sei immer reagiert worden, zählt er auf: Mit reduzierten Öffnungszeiten, mit Musikdarbietungen, die schon lange vor 22 Uhr enden und ohne große und lautstarke Instrumente auskommen, mit der Schließung des Seiteneingangs an der Domstraße und auch mit einem Schreiben samt Kontaktdaten an die Anwohner, damit sie sich bei Problemen direkt melden können.

Kontakt: www.mittelalterlicher-weihnachtsmarkt.de oder Mail: petition@mittelalterlicherweihnachtsmarkt.de