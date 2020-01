Zwei Hundezüchter wollen alle sechs Wolfsmischlinge retten

Das Thüringer Umweltministerium sucht nun doch eine Möglichkeit, die sechs jungen Wolfsmischlinge nicht töten zu müssen. Experten der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf sollen prüfen, ob eine Gewöhnung der fünf Monate alten Wölfe an ein Leben in Gefangenschaft möglich ist. Bisher hielten Wissenschaftler dies für Tierquälerei mit tödlichem Ausgang.

Dem Ministerium liegen zwei konkrete Angebote von Hundehaltern außerhalb Thüringens vor, die Erfahrungen mit der Zucht großer Wolfshunde haben, teilte Vize-Ressortsprecher Jeffrey Ludwig auf Nachfrage mit. Diese Personen wollen allen sechs Jungtieren eine Chance geben. „Allerdings haben diese Experten keine Erfahrung mit in der Wildnis sozialisierten Wolfshybriden“, so Ludwig. „Wissenschaftler prüfen nun, ob dieses Angebot praktikabel ist.“

Das für das Tierschutzgesetz zuständige Gesundheitsministerium sieht eine weitere Möglichkeit, den von Experten bisher stets empfohlenen Abschuss der Mischlinge zu verhindern. Die Haltung der Tiere „in einem Gehege von Größe und Ausstattung eines Naturschutzparks“, sei „grundsätzlich möglich“, teilte Sprecher Stefan Wogawa der Thüringer Allgemeinen mit.

Das Umweltressort weist solche Überlegungen allerdings zurück: „Es gibt keine Schutzgebietskategorie ,Naturschutzpark‘, insofern auch keine Definition zu Größe und Ausstattung.“

Unterdessen machen Gerüchte die Runde, zwei der sechs Jungtiere seien am Wochenende erschossen worden, vermutlich auf dem Bundeswehrgelände in Ohrdruf, wo sich die Wölfin seit Mai 2014 hauptsächlich aufhält.

Major Christian Ruchay, derzeit stellvertretender Kommandeur der Bundeswehr in Gotha und selbst Jäger, verweist solche Geschichten ins Reich der Fantasie. In Gesprächen am Montag mit Vertretern des Bundesforsts, der das Jagdrecht auf dem Übungsplatz ausübt, sei keine Rede von getöteten Tieren gewesen, versichert Ruchay. „Das würde ich sicherlich erfahren.“

Die Vorsitzenden der angrenzenden Jagdverbände Gotha und Arnstadt wissen ebenfalls nichts von einem Abschuss. „Ich würde jedem Jäger dringend abraten, das Gewehr gegen den Wolf oder einen Wolfsmischling auch nur zu erheben“, warnt Wolfgang Müller, Vorsitzender des Rechtsausschusses des Thüringer Landesjagdverbands. „Es gibt derzeit keine Rechtsgrundlage für eine Tötung.“ Das gelte ebenso für den von der Bundeswehr genutzten Übungsplatz in Ohrdruf.

Thüringenweit wächst derweil der Widerstand gegen einen Abschuss der Tiere. Manche der im Internet gestarteten Petitionen mit Ziel, die Wolfsmischlinge zu verschonen, werden bereits von mehreren Tausend Unterzeichnern unterstützt, zum Beispiel die Petition auf der Internetplattform „change.org“. Besonders empörend finden es viele, dass die Jungtiere nicht kastriert werden oder in einem Gehege gehalten werden können.

Denn auch so könne im Sinne des Artenschutzes die Rassereinheit des Wolfes in Thüringen sichergestellt werden.

Artenschutz: Jäger soll Nachwuchs der Ohrdrufer Wölfin töten