Zwei neue Corona-Fälle im Saale-Holzland-Kreis

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat am Donnerstag zwei weitere Corona-Infektionen im Landkreis gemeldet. Es handele sich um zwei Männer aus unterschiedlichen Orten im östlichen Teil des Landkreises, so die Behörde.

Die Ermittlungen zu den beiden Ansteckungen liefen noch. Seit dem Tag der Deutschen Einheit am vergangenen Samstag beläuft sich die Zahl bekannt gewordener Fälle von Covid-19-Erkrankungen im Landkreis somit auf elf. Insgesamt gebe es aktuell 15 aktive Fälle, 99 seien beendet. Die Gesundheitsbehörde gibt an, dass sich derzeit 71 Personen in Quarantäne befinden, für 1529 Menschen endete die Quarantänezeit bereits. In ganz Thüringen haben sich in den vergangenen sieben Tagen mindestens 147 Menschen mit dem Virus infiziert.