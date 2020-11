Zwei Tannaer Kindergartengruppen vorsorglich in Quarantäne

Am Donnerstagnachmittag informierte der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuz darüber, dass eine Erzieherin der Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Tanna positiv auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 getestet wurde. Die Frau war seit vergangenem Freitag nicht mehr im Dienst. Um das Risiko einer Ausbreitung des Virus zu minimieren, wurde vorsorglich Quarantäne für 22 Mädchen und Jungen aus zwei Gruppen des Kindergartens sowie sechs weitere Beschäftigte angeordnet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Weitere Maßnahmen werden zeitnah vom Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes Saale-Orla-Kreis mit dem Deutschen Roten Kreus als Träger der Einrichtung abgestimmt. Wie der Vorsitzende des DRK-Kreisverbands, Ralf Adam, informiert, wurden bislang weder bei Kindern noch beim Personal Symptome beobachtet. Das DRK ist aus Transparenzgründen mit der Nennung der Einrichtung einverstanden.

Innerhalb weniger Wochen ist es der zweite nachgewiesene Corona-Fall in einem Kindergarten im Landkreis. Zuletzt wurde in eine Erzieherin in einer Neustädter Einrichtung positiv auf das Virus getestet. „Der befürchtete Corona-Ausbruch blieb jedoch glücklicherweise aus“, so das Landratsamt.