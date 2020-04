In Wittenberg in Sachsen-Anhalt starb ein Kind (2), weil es in einen Gartenteich gefallen ist. Die Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen.

Zweijähriger Junge ertrinkt zu Hause im Gartenteich

Tragödie am Ostersonntag in Wittenberg: Ein Zweijähriger ist am Vormittag in einen Gartenteich gefallen und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich der Teich auf dem Grundstück der Familie des Jungen. Angehörige hätten ihn im Wasser entdeckt, geborgen und umgehend mit einer Reanimation begonnen.

Die ersten Rettungskräfte seien nach wenigen Minuten vor Ort gewesen. „Trotz intensiver Reanimationsversuche verstarb das zweijährige Kind noch vor Ort“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Zum Einsatz kamen der Rettungsdienst, die Luftrettung und insgesamt zwei Notärzte. Jetzt werde routinemäßig ermittelt, wer zu welchem Zeitpunkt wo auf dem Grundstück gewesen sei, heißt es von Seiten der Polizei. Der Revierkriminaldienst des Polizeireviers Wittenberg habe Ermittlungen aufgenommen.

Am gleichen Tag ereignete sich in Sachsen-Anhalt ein weiteres tödliches Unglück: Ein vier Jahre alter Junge wurde von einem Intercity-Zug erfasst und starb.

